https://sputnikarabic.ae/20230818/اليمن-وفاة-وإصابة-5-أشخاص-وتضرر-مئات-المنازل-إثر-أمطار-وسيول-في-صعدة-1080211057.html
اليمن.. وفاة وإصابة 5 أشخاص وتضرر مئات المنازل إثر أمطار وسيول في صعدة
اليمن.. وفاة وإصابة 5 أشخاص وتضرر مئات المنازل إثر أمطار وسيول في صعدة
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، وفاة وإصابة 5 أشخاص جراء أمطار وسيول ضربت محافظة صعدة معقل الجماعة شمال غربي اليمن، الساعات الماضية. 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T21:57+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها "أنصار الله" في صنعاء، أن "الأمطار والسيول في عدد من الأحياء والعزل بصعدة، أدت إلى حالتي وفاة وثلاث إصابات في منطقة قحزة وتدمير منازلهم بصورة كاملة وتضرر 573 منزلاً ومخيماً في مديريات سحار وصعدة والصفراء".ودعا محافظ محافظة صعدة في حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من جماعة "أنصار الله" محمد جابر عوض، المنظمات والجمعيات إلى "التدخل السريع والاستجابة الطارئة لتقديم المساعدات الطارئة للمتضررين ووضع المعالجات بصورة عاجلة".وحسب وكالة "سبأ" في صنعاء، "نفذت فرق إنقاذ من المستشفى الجمهوري وجمعية الهلال الأحمر اليمني، ومكتب الأشغال في محافظة صعدة نزولاً إلى الأماكن والمنازل والمخيمات المتضررة لتقديم المساعدات الطارئة وتصريف المياه والمجاري".إلى ذلك، حذرت خدمات الأرصاد الجوية اليمنية، في نشرتها عبر صفحتها في "فيس بوك"، من "التواجد في بطون الأودية وعبور ممرات السيول وكذلك من العواصف الرعدية"، متوقعةً "هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة بعضها غزيرة قد تصحبها حبات البرد على أجزاء من محافظات شبوة، أبين، البيضاء، لحج، الضالع، تعز، إب، ريمة، ذمار، صنعاء، عمران، المحويت، حجة وصعدة".كما توقعت الأرصاد الجوية اليمنية "هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت، جنوب مارب، غرب الجوف".وتفاقم السيول والفيضانات في اليمن، الوضع الإنساني الكارثي في البلد العربي الناجم عن الصراع الدائر على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله" للعام التاسع توالياً.
https://sputnikarabic.ae/20230818/شح-المياه-يهدد-25-دولة-حول-العالم-من-بينها-15-دولة-عربية-1080202424.html
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العالم العربي, أخبار اليمن الأن
العالم العربي, أخبار اليمن الأن
اليمن.. وفاة وإصابة 5 أشخاص وتضرر مئات المنازل إثر أمطار وسيول في صعدة
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أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، وفاة وإصابة 5 أشخاص جراء أمطار وسيول ضربت محافظة صعدة معقل الجماعة شمال غربي اليمن، الساعات الماضية.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها "أنصار الله" في صنعاء، أن "الأمطار والسيول في عدد من الأحياء والعزل بصعدة، أدت إلى حالتي وفاة وثلاث إصابات في منطقة قحزة وتدمير منازلهم بصورة كاملة وتضرر 573 منزلاً ومخيماً في مديريات سحار وصعدة والصفراء".
ودعا محافظ محافظة صعدة في حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من جماعة "أنصار الله" محمد جابر عوض، المنظمات والجمعيات إلى "التدخل السريع والاستجابة الطارئة لتقديم المساعدات الطارئة للمتضررين ووضع المعالجات بصورة عاجلة
".
وشدد على "أهمية تجنب المواطنين النازحين وغيرهم لأماكن مجاري السيول أو القريبة منها، وعدم البناء في الوديان أو في مجاري السيول والأمطار".
وحسب وكالة "سبأ" في صنعاء، "نفذت فرق إنقاذ من المستشفى الجمهوري وجمعية الهلال الأحمر اليمني، ومكتب الأشغال في محافظة صعدة نزولاً إلى الأماكن والمنازل والمخيمات المتضررة لتقديم المساعدات الطارئة وتصريف المياه والمجاري".
إلى ذلك، حذرت خدمات الأرصاد الجوية اليمنية، في نشرتها عبر صفحتها في "فيس بوك"، من "التواجد في بطون الأودية وعبور ممرات السيول وكذلك من العواصف الرعدية"، متوقعةً "هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة بعضها غزيرة قد تصحبها حبات البرد على أجزاء من محافظات شبوة، أبين، البيضاء، لحج، الضالع، تعز، إب، ريمة، ذمار، صنعاء، عمران، المحويت، حجة وصعدة".
كما توقعت الأرصاد الجوية اليمنية "هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت، جنوب مارب، غرب الجوف".
وتفاقم السيول والفيضانات في اليمن، الوضع الإنساني الكارثي في البلد العربي الناجم عن الصراع الدائر على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله" للعام التاسع توالياً.