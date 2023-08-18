https://sputnikarabic.ae/20230818/بريطاني-يحاول-سرقة-ماكينة-صرافة-باستخدام-ونش-فيديو-1080191522.html
بريطاني يحاول سرقة ماكينة صرافة باستخدام "ونش"... فيديو
بريطاني يحاول سرقة ماكينة صرافة باستخدام "ونش"... فيديو
نشرت شرطة ساسكس في بريطانيا، فيديو يظهر محاولة سرقة فاشلة لماكينة صراف آلي، باستخدام "ونش". 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T08:18+0000
2023-08-18T08:18+0000
2023-08-18T08:18+0000
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وقالت الشرطة في بيان، إنها اشتبهت في الجرافة التي كانت متواجدة في مكان لا توجد فيه أي أعمال.وحسب وسائل إعلام بريطانية، قرر رجال الشرطة ملاحقة الونش الذي اتجه لأحد ماكينات الصراف الآلي في أحد المتاجر وحطمها.لكن رجال الشرطة تدخلوا وألقوا القبض على الرجل الذي يقود الونش، ويدعى ألفي سميث (43 عاما)، وشريكيه اللذين فرا من المكان بسيارة مسروقة.ووُجهت لسميث تهمة التعدي على ممتلكات الغير بنية السرقة، والاستيلاء مع رفاقه على سيارة.واعترف سميث بمحاولة السطو، وحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات.
بريطانيا
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101876/80/1018768020_235:0:3987:2814_1920x0_80_0_0_b7438150cc89b1683fdf1c959b9d36b3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, بريطانيا, أخبار العالم الآن, الأخبار
نادي الفيديو, بريطانيا, أخبار العالم الآن, الأخبار
بريطاني يحاول سرقة ماكينة صرافة باستخدام "ونش"... فيديو
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نشرت شرطة ساسكس في بريطانيا، فيديو يظهر محاولة سرقة فاشلة لماكينة صراف آلي، باستخدام "ونش".
وقالت الشرطة في بيان، إنها اشتبهت في الجرافة التي كانت متواجدة في مكان لا توجد فيه أي أعمال.
وحسب وسائل إعلام
بريطانية، قرر رجال الشرطة ملاحقة الونش الذي اتجه لأحد ماكينات الصراف الآلي في أحد المتاجر وحطمها.
لكن رجال الشرطة
تدخلوا وألقوا القبض على الرجل الذي يقود الونش، ويدعى ألفي سميث (43 عاما)، وشريكيه اللذين فرا من المكان بسيارة مسروقة.
ووُجهت لسميث تهمة التعدي على ممتلكات الغير بنية السرقة، والاستيلاء مع رفاقه على سيارة.
واعترف سميث بمحاولة السطو، وحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات.