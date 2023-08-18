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https://sputnikarabic.ae/20230818/بريطاني-يحاول-سرقة-ماكينة-صرافة-باستخدام-ونش-فيديو-1080191522.html
بريطاني يحاول سرقة ماكينة صرافة باستخدام "ونش"... فيديو
بريطاني يحاول سرقة ماكينة صرافة باستخدام "ونش"... فيديو
نشرت شرطة ساسكس في بريطانيا، فيديو يظهر محاولة سرقة فاشلة لماكينة صراف آلي، باستخدام "ونش". 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T08:18+0000
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وقالت الشرطة في بيان، إنها اشتبهت في الجرافة التي كانت متواجدة في مكان لا توجد فيه أي أعمال.وحسب وسائل إعلام بريطانية، قرر رجال الشرطة ملاحقة الونش الذي اتجه لأحد ماكينات الصراف الآلي في أحد المتاجر وحطمها.لكن رجال الشرطة تدخلوا وألقوا القبض على الرجل الذي يقود الونش، ويدعى ألفي سميث (43 عاما)، وشريكيه اللذين فرا من المكان بسيارة مسروقة.ووُجهت لسميث تهمة التعدي على ممتلكات الغير بنية السرقة، والاستيلاء مع رفاقه على سيارة.واعترف سميث بمحاولة السطو، وحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات.
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نادي الفيديو, بريطانيا, أخبار العالم الآن, الأخبار
نادي الفيديو, بريطانيا, أخبار العالم الآن, الأخبار

بريطاني يحاول سرقة ماكينة صرافة باستخدام "ونش"... فيديو

08:18 GMT 18.08.2023
© AFP 2023 / LEON NEALالشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2023
© AFP 2023 / LEON NEAL
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نشرت شرطة ساسكس في بريطانيا، فيديو يظهر محاولة سرقة فاشلة لماكينة صراف آلي، باستخدام "ونش".
وقالت الشرطة في بيان، إنها اشتبهت في الجرافة التي كانت متواجدة في مكان لا توجد فيه أي أعمال.
وحسب وسائل إعلام بريطانية، قرر رجال الشرطة ملاحقة الونش الذي اتجه لأحد ماكينات الصراف الآلي في أحد المتاجر وحطمها.
لكن رجال الشرطة تدخلوا وألقوا القبض على الرجل الذي يقود الونش، ويدعى ألفي سميث (43 عاما)، وشريكيه اللذين فرا من المكان بسيارة مسروقة.
ووُجهت لسميث تهمة التعدي على ممتلكات الغير بنية السرقة، والاستيلاء مع رفاقه على سيارة.
واعترف سميث بمحاولة السطو، وحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات.
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