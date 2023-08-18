https://sputnikarabic.ae/20230818/بكين-قمة-بريكس-تركز-على-تعميق-الشراكة-بين-المجموعة-وأفريقيا-1080193823.html

بكين: قمة "بريكس" تركز على تعميق الشراكة بين المجموعة وأفريقيا

بكين: قمة "بريكس" تركز على تعميق الشراكة بين المجموعة وأفريقيا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، اليوم الجمعة، أن دول مجموعة "بريكس" ستعمل على تعميق التعاون في مجالات التجارة والتمويل والأمن، بعد القمة... 18.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-18T10:04+0000

2023-08-18T10:04+0000

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العالم

قمة بريكس 2023

مجموعة بريكس

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وقال المتحدث في إفادة صحفية، إن "هذا الاجتماع سيركز على تعميق الشراكة بين دول "بريكس" وأفريقيا، وتعزيز النمو المتبادل، وتحقيق التنمية المستدامة، وتقوية الشمولية والتعددية".ونوّه وانغ، إلى أن الأطراف ستتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية المهمة، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون في الشؤون الدولية، وتحقيق الاستقرار ونشر الطاقة الإيجابية في العالم.وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، في وقت سابق، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيقوم بزيارة رسمية إلى جنوب أفريقيا، في الفترة ما بين 21 و 24 أغسطس الجاري، مؤكدة أنه سيحضر قمة "بريكس" في جوهانسبرغ.ويحضر قمة مجموعة "بريكس" التي ستعقد بين يومي 22 و24 أغسطس الجاري، في جوهانسبرغ، قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا؛ فيما يمثل روسيا وزير الخارجية سيرغي لافروف، بينما يحضرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر تقنية الفيديو.وأعربت 19 دولة على الأقل عن رغبتها في الانضمام إلى هذا التكتل الاقتصادي، بما في ذلك الأرجنتين وإيران والجزائر وتونس وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر.شاهد الرسم البياني - من هي الدول التي أعلنت رسميا عن رغبتها في الانضمام إلى "بريكس"؟قد يعجبك أيضا - آفاق اقتصادات دول "بريكس"

https://sputnikarabic.ae/20230818/الخارجية-الرئيس-الصيني-يزور-جنوب-أفريقيا-ويشارك-في-قمة-بريكس-1080187306.html

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