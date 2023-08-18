https://sputnikarabic.ae/20230818/بكين-قمة-بريكس-تركز-على-تعميق-الشراكة-بين-المجموعة-وأفريقيا-1080193823.html
بكين: قمة "بريكس" تركز على تعميق الشراكة بين المجموعة وأفريقيا
بكين: قمة "بريكس" تركز على تعميق الشراكة بين المجموعة وأفريقيا
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، اليوم الجمعة، أن دول مجموعة "بريكس" ستعمل على تعميق التعاون في مجالات التجارة والتمويل والأمن، بعد القمة... 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T10:04+0000
2023-08-18T10:04+0000
2023-08-18T10:04+0000
العالم
قمة بريكس 2023
مجموعة بريكس
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وقال المتحدث في إفادة صحفية، إن "هذا الاجتماع سيركز على تعميق الشراكة بين دول "بريكس" وأفريقيا، وتعزيز النمو المتبادل، وتحقيق التنمية المستدامة، وتقوية الشمولية والتعددية".ونوّه وانغ، إلى أن الأطراف ستتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية المهمة، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون في الشؤون الدولية، وتحقيق الاستقرار ونشر الطاقة الإيجابية في العالم.وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، في وقت سابق، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيقوم بزيارة رسمية إلى جنوب أفريقيا، في الفترة ما بين 21 و 24 أغسطس الجاري، مؤكدة أنه سيحضر قمة "بريكس" في جوهانسبرغ.ويحضر قمة مجموعة "بريكس" التي ستعقد بين يومي 22 و24 أغسطس الجاري، في جوهانسبرغ، قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا؛ فيما يمثل روسيا وزير الخارجية سيرغي لافروف، بينما يحضرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر تقنية الفيديو.وأعربت 19 دولة على الأقل عن رغبتها في الانضمام إلى هذا التكتل الاقتصادي، بما في ذلك الأرجنتين وإيران والجزائر وتونس وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر.شاهد الرسم البياني - من هي الدول التي أعلنت رسميا عن رغبتها في الانضمام إلى "بريكس"؟قد يعجبك أيضا - آفاق اقتصادات دول "بريكس"
https://sputnikarabic.ae/20230818/الخارجية-الرئيس-الصيني-يزور-جنوب-أفريقيا-ويشارك-في-قمة-بريكس-1080187306.html
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العالم, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس
العالم, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس
بكين: قمة "بريكس" تركز على تعميق الشراكة بين المجموعة وأفريقيا
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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، اليوم الجمعة، أن دول مجموعة "بريكس" ستعمل على تعميق التعاون في مجالات التجارة والتمويل والأمن، بعد القمة التي ستعقد في جوهانسبرغ، من 22 إلى 24 أغسطس / آب الجاري.
وقال المتحدث في إفادة صحفية، إن "هذا الاجتماع سيركز على تعميق الشراكة بين دول "بريكس"
وأفريقيا، وتعزيز النمو المتبادل، وتحقيق التنمية المستدامة، وتقوية الشمولية والتعددية".
ونوّه وانغ، إلى أن الأطراف ستتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية المهمة، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون في الشؤون الدولية، وتحقيق الاستقرار ونشر الطاقة الإيجابية في العالم.
سيعمل (المجتمعون) على تعميق التعاون العملي لدول "بريكس" في مجالات الاقتصاد والتجارة والتمويل والأمن والعلوم الإنسانية والحوكمة العالمية.
وانغ ون بين
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، في وقت سابق، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيقوم بزيارة رسمية إلى جنوب أفريقيا، في الفترة ما بين 21 و 24 أغسطس الجاري، مؤكدة أنه سيحضر قمة "بريكس" في جوهانسبرغ.
بناء على دعوة من رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامابوزا، سيقوم الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بزيارة رسمية إلى جنوب أفريقيا في الفترة من 21 إلى 24 أغسطس، فضلا عن ذلك سيحضر قمة "بريكس" الـ 15 التي تعقد في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.
هوا تشونينغ
المتحدثة باسم وزارة الخارجية
ويحضر قمة مجموعة "بريكس" التي ستعقد بين يومي 22 و24 أغسطس الجاري، في جوهانسبرغ، قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا؛ فيما يمثل روسيا وزير الخارجية سيرغي لافروف، بينما يحضرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر تقنية الفيديو.
وتضم مجموعة "بريكس" كل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وقد أعلنت في عام 2022، أنها ستزيد من عدد الدول الأعضاء لجعل المنظمة أكثر شمولاً.
وأعربت 19 دولة على الأقل عن رغبتها في الانضمام إلى هذا التكتل الاقتصادي، بما في ذلك الأرجنتين وإيران والجزائر وتونس وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر.