https://sputnikarabic.ae/20230818/دول-أفريقية-تساعد-الكونغو-الديمقراطية-ضد-متمردي-23-مارس-1080192476.html
دول أفريقية تساعد الكونغو الديمقراطية ضد متمردي "23 مارس"
دول أفريقية تساعد الكونغو الديمقراطية ضد متمردي "23 مارس"
تتركز عمليات متمردي حركة "23 مارس" بصورة رئيسية في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وقد زادت وتيرتها في السنوات الأخيرة. 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T08:46+0000
2023-08-18T08:46+0000
2023-08-18T08:46+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/12/1080191991_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_342c33039b249cc061ef28a9c9fe1a1e.png
ونفذت الحركة هجمات واسعة ضد القوات الحكومية في شرقي الكونغو الديمقراطية، مكنتها من السيطرة على مساحات شاسعة من البلاد قامت خلالها بمهاجمة قرى آمنة، حسبما جاء في تقرير لـ "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.ودفع ذلك عدة دول أفريقية لإبرام اتفاقيات عسكرية مع الكونغو الديمقراطية لدعم كينشاسا في مواجهة المتمردين، الذي يمثلون تهديدا لبعض تلك الدول المشتركة معها في مناطق حدودية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/12/1080191991_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_486bd844297c89ffbdd32287cc0d3b96.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
دول أفريقية تساعد الكونغو الديمقراطية ضد متمردي "23 مارس"
تابعنا عبر
تتركز عمليات متمردي حركة "23 مارس" بصورة رئيسية في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وقد زادت وتيرتها في السنوات الأخيرة.
ونفذت الحركة هجمات واسعة ضد القوات الحكومية في شرقي الكونغو الديمقراطية، مكنتها من السيطرة على مساحات شاسعة من البلاد قامت خلالها بمهاجمة قرى آمنة، حسبما جاء في تقرير لـ "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.
ودفع ذلك عدة دول أفريقية لإبرام اتفاقيات عسكرية مع الكونغو الديمقراطية لدعم كينشاسا في مواجهة المتمردين، الذي يمثلون تهديدا لبعض تلك الدول المشتركة معها في مناطق حدودية.