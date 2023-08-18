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دول أفريقية تساعد الكونغو الديمقراطية ضد متمردي "23 مارس"
دول أفريقية تساعد الكونغو الديمقراطية ضد متمردي "23 مارس"
تتركز عمليات متمردي حركة "23 مارس" بصورة رئيسية في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وقد زادت وتيرتها في السنوات الأخيرة. 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T08:46+0000
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ونفذت الحركة هجمات واسعة ضد القوات الحكومية في شرقي الكونغو الديمقراطية، مكنتها من السيطرة على مساحات شاسعة من البلاد قامت خلالها بمهاجمة قرى آمنة، حسبما جاء في تقرير لـ "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.ودفع ذلك عدة دول أفريقية لإبرام اتفاقيات عسكرية مع الكونغو الديمقراطية لدعم كينشاسا في مواجهة المتمردين، الذي يمثلون تهديدا لبعض تلك الدول المشتركة معها في مناطق حدودية.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

دول أفريقية تساعد الكونغو الديمقراطية ضد متمردي "23 مارس"

08:46 GMT 18.08.2023
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تتركز عمليات متمردي حركة "23 مارس" بصورة رئيسية في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وقد زادت وتيرتها في السنوات الأخيرة.
ونفذت الحركة هجمات واسعة ضد القوات الحكومية في شرقي الكونغو الديمقراطية، مكنتها من السيطرة على مساحات شاسعة من البلاد قامت خلالها بمهاجمة قرى آمنة، حسبما جاء في تقرير لـ "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.
ودفع ذلك عدة دول أفريقية لإبرام اتفاقيات عسكرية مع الكونغو الديمقراطية لدعم كينشاسا في مواجهة المتمردين، الذي يمثلون تهديدا لبعض تلك الدول المشتركة معها في مناطق حدودية.
دول أفريقية تساعد الكونغو الديمقراطية ضد متمردي 23 مارس - سبوتنيك عربي
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