https://sputnikarabic.ae/20230818/رئيس-وزراء-عراقي-سابق-يؤيد-تضمين-جرائم-البعث-في-المناهج-الدراسية-لبلاده-1080188731.html
رئيس وزراء عراقي سابق يؤيد تضمين "جرائم البعث" في المناهج الدراسية لبلاده
رئيس وزراء عراقي سابق يؤيد تضمين "جرائم البعث" في المناهج الدراسية لبلاده
قال رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق، نوري المالكي، أمس الخميس، إنه من مهام المساءلة والعدالة ملاحقة أفكار حزب البعث وتنظيماته، إضافة إلى منع أي تسلل له في... 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T05:59+0000
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2023-08-18T05:59+0000
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ونشر المالكي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على موقع "إكس"، مساء أمس الخميس، أعلن من خلالها تأييده لتضمين المناهج الدراسية العراقية جرائم البعث وفساد أفكاره.وأكد نور المالكي، رئيس الوزراء العراقي السابق، تأييده لما طرحه وزير التعليم العالي في بلاده، نعيم العبودي، بشأن تضمين المناهج الدراسية العراقية في كل مراحلها توضيحا لجرائم حزب البعث وفساد أفكاره، وملاحقة الأفكار النازية كما لاحقت أوروبا.ويشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد وافقت على إدراج منهج "جرائم البعث" كمادة دراسية في الجامعات العراقية، وذلك "استنادا إلى توصيات اللجنة العليا المشكلة بموجب أمر وزاري".ويذكر أن مجلس النواب العراقي قد أقرّ، في شهر تموز/ يوليو 2016، مشروع قانون حظر "حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
رئيس وزراء عراقي سابق يؤيد تضمين "جرائم البعث" في المناهج الدراسية لبلاده
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قال رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق، نوري المالكي، أمس الخميس، إنه من مهام المساءلة والعدالة ملاحقة أفكار حزب البعث وتنظيماته، إضافة إلى منع أي تسلل له في الدولة بعقلية بعثية.
ونشر المالكي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على موقع "إكس"، مساء أمس الخميس، أعلن من خلالها تأييده لتضمين المناهج الدراسية العراقية جرائم البعث وفساد أفكاره.
وأكد نور المالكي
، رئيس الوزراء العراقي السابق، تأييده لما طرحه وزير التعليم العالي في بلاده، نعيم العبودي، بشأن تضمين المناهج الدراسية العراقية في كل مراحلها توضيحا لجرائم حزب البعث وفساد أفكاره، وملاحقة الأفكار النازية كما لاحقت أوروبا.
ويشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد وافقت على إدراج منهج "جرائم البعث" كمادة دراسية في الجامعات العراقية، وذلك "استنادا إلى توصيات اللجنة العليا المشكلة بموجب أمر وزاري".
ويذكر أن مجلس النواب العراقي
قد أقرّ، في شهر تموز/ يوليو 2016، مشروع قانون حظر "حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية".