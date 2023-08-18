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رجل يتسلل إلى برج إيفل ويقفز منه بالمظلة... فيديو
رجل يتسلل إلى برج إيفل ويقفز منه بالمظلة... فيديو
نشرت وسائل إعلام فرنسية مقطع فيديو يظهر فيه رجل يحلق في السماء بمظلته، بعد أن تمكن من التسلل إلى برج إيفل الشهير والقفز منه. 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T10:15+0000
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ونقلت قناة "BFMTV"، عن مصادر في الشرطة، أن رجلا تسلق عمودا من برج إيفل، أمس الخميس، قبل أن يقفز باستخدام مظلة.فيما قالت إدارة البرج إن "الأمن اكتشف الرجل في أقل من دقيقة بعد دخوله الموقع، لكن محاولات ثنيه عن القفز باءت بالفشل".ووفقا للقناة الفرنسية، هبط الرجل على سطح مركز رياضي قريب من برج إيفل، قبل أن تعتقله الشرطة، لافتة إلى أن افتتاح البرج "تأخر قليلا صباح أمس بسبب الحادث".يذكر أنه يوم السبت الماضي، تلقت الشرطة الفرنسية بلاغا "كاذبا" بشأن وجود قنبلة في برج إيفل، وتم إخلاء الطوابق الثلاثة وساحته الأمامية لتمشيط المكان، وبعد ساعتين من إخلائه، سُمح للزائرين بالعودة إلى البرج.
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أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

رجل يتسلل إلى برج إيفل ويقفز منه بالمظلة... فيديو

10:15 GMT 18.08.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINالشرطة الفرنسية أمام برج إيفل
الشرطة الفرنسية أمام برج إيفل - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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نشرت وسائل إعلام فرنسية مقطع فيديو يظهر فيه رجل يحلق في السماء بمظلته، بعد أن تمكن من التسلل إلى برج إيفل الشهير والقفز منه.
ونقلت قناة "BFMTV"، عن مصادر في الشرطة، أن رجلا تسلق عمودا من برج إيفل، أمس الخميس، قبل أن يقفز باستخدام مظلة.
فيما قالت إدارة البرج إن "الأمن اكتشف الرجل في أقل من دقيقة بعد دخوله الموقع، لكن محاولات ثنيه عن القفز باءت بالفشل".
ووفقا للقناة الفرنسية، هبط الرجل على سطح مركز رياضي قريب من برج إيفل، قبل أن تعتقله الشرطة، لافتة إلى أن افتتاح البرج "تأخر قليلا صباح أمس بسبب الحادث".
يذكر أنه يوم السبت الماضي، تلقت الشرطة الفرنسية بلاغا "كاذبا" بشأن وجود قنبلة في برج إيفل، وتم إخلاء الطوابق الثلاثة وساحته الأمامية لتمشيط المكان، وبعد ساعتين من إخلائه، سُمح للزائرين بالعودة إلى البرج.
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