https://sputnikarabic.ae/20230818/رجل-يتسلل-إلى-برج-إيفل-ويقفز-منه-بالمظلة-فيديو-1080194508.html
رجل يتسلل إلى برج إيفل ويقفز منه بالمظلة... فيديو
رجل يتسلل إلى برج إيفل ويقفز منه بالمظلة... فيديو
نشرت وسائل إعلام فرنسية مقطع فيديو يظهر فيه رجل يحلق في السماء بمظلته، بعد أن تمكن من التسلل إلى برج إيفل الشهير والقفز منه. 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T10:15+0000
2023-08-18T10:15+0000
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ونقلت قناة "BFMTV"، عن مصادر في الشرطة، أن رجلا تسلق عمودا من برج إيفل، أمس الخميس، قبل أن يقفز باستخدام مظلة.فيما قالت إدارة البرج إن "الأمن اكتشف الرجل في أقل من دقيقة بعد دخوله الموقع، لكن محاولات ثنيه عن القفز باءت بالفشل".ووفقا للقناة الفرنسية، هبط الرجل على سطح مركز رياضي قريب من برج إيفل، قبل أن تعتقله الشرطة، لافتة إلى أن افتتاح البرج "تأخر قليلا صباح أمس بسبب الحادث".يذكر أنه يوم السبت الماضي، تلقت الشرطة الفرنسية بلاغا "كاذبا" بشأن وجود قنبلة في برج إيفل، وتم إخلاء الطوابق الثلاثة وساحته الأمامية لتمشيط المكان، وبعد ساعتين من إخلائه، سُمح للزائرين بالعودة إلى البرج.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
رجل يتسلل إلى برج إيفل ويقفز منه بالمظلة... فيديو
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نشرت وسائل إعلام فرنسية مقطع فيديو يظهر فيه رجل يحلق في السماء بمظلته، بعد أن تمكن من التسلل إلى برج إيفل الشهير والقفز منه.
ونقلت قناة "BFMTV"، عن مصادر في الشرطة، أن رجلا تسلق عمودا من برج إيفل
، أمس الخميس، قبل أن يقفز باستخدام مظلة.
فيما قالت إدارة البرج إن "الأمن اكتشف الرجل في أقل من دقيقة بعد دخوله الموقع، لكن محاولات ثنيه عن القفز باءت بالفشل".
ووفقا للقناة الفرنسية، هبط الرجل على سطح مركز رياضي قريب من برج إيفل، قبل أن تعتقله الشرطة، لافتة إلى أن افتتاح البرج "تأخر قليلا صباح أمس بسبب الحادث".
يذكر أنه يوم السبت الماضي، تلقت الشرطة الفرنسية بلاغا "كاذبا" بشأن وجود قنبلة
في برج إيفل، وتم إخلاء الطوابق الثلاثة وساحته الأمامية لتمشيط المكان، وبعد ساعتين من إخلائه، سُمح للزائرين بالعودة إلى البرج.