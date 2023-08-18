https://sputnikarabic.ae/20230818/روسيا-توسع-قائمة-العقوبات-ضد-مسؤولين-وإعلاميين-بريطانيين-1080204494.html
روسيا توسع قائمة العقوبات ضد مسؤولين وإعلاميين بريطانيين
روسيا توسع قائمة العقوبات ضد مسؤولين وإعلاميين بريطانيين
قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إن "موسكو، وردًا على سياسة لندن، وضعت 54 مواطنًا بريطانيًا على قائمة المنع". 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T16:58+0000
2023-08-18T16:58+0000
2023-08-18T16:58+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
بريطانيا
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وذكرت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي: "ردًا على السلوك العدواني المناهض لروسيا من قبل لندن، يتم في إطاره تطبيق آلية العقوبات أحادية الجانب ضد مواطني بلدنا والعاملين الاقتصاديين المحليين، تم اتخاذ قرار بتوسيع نطاق قائمة منع الدخول لروسيا".وعلى وجه الخصوص، تشمل القائمة وزيرة الثقافة والإعلام والرياضة البريطانية لوسي فريزر، التي تضغط من أجل عزل الرياضة الدولية عن روسيا، وأنابيل غولدي، نائبة وزير الدفاع في بريطانيا.وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن "العقوبات كانت تشمل أيضا موظفين ومراسلين لوسائل الإعلام البريطانية، يمثلون هياكل إعلامية مثل "بي بي سي"، ومجموعة الـ"غارديان ميديا"، و"ديلي تلغراف".وختم بيان الخارجية الروسية: "سيستمر العمل على توسيع قائمة الإيقاف الروسية ردًا على تصرفات السلطات البريطانية".
https://sputnikarabic.ae/20230818/إعلام-يبلغ-عن-اختفاء-مرتزق-بريطاني-في-أوكرانيا-1080202867.html
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, بريطانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, بريطانيا
روسيا توسع قائمة العقوبات ضد مسؤولين وإعلاميين بريطانيين
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قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إن "موسكو، وردًا على سياسة لندن، وضعت 54 مواطنًا بريطانيًا على قائمة المنع".
وذكرت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي
: "ردًا على السلوك العدواني المناهض لروسيا من قبل لندن، يتم في إطاره تطبيق آلية العقوبات أحادية الجانب ضد مواطني بلدنا والعاملين الاقتصاديين المحليين، تم اتخاذ قرار بتوسيع نطاق قائمة منع الدخول لروسيا".
تم تضمين ممثلين عن المؤسسة السياسية ووكالات السلطة التنفيذية والمجمع القانوني والمهني والهيئة الصحفية البريطانية (إجمالي 54 شخصًا).
وعلى وجه الخصوص، تشمل القائمة وزيرة الثقافة والإعلام والرياضة البريطانية لوسي فريزر، التي تضغط من أجل عزل الرياضة الدولية عن روسيا، وأنابيل غولدي، نائبة وزير الدفاع في بريطانيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن "المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، البريطاني كريم خان، المتورط في إصدار مذكرة توقيف بحق القيادة الروسية، مشمول بالقائمة".
وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن "العقوبات كانت تشمل أيضا موظفين ومراسلين لوسائل الإعلام البريطانية، يمثلون هياكل إعلامية مثل "بي بي سي"، ومجموعة الـ"غارديان ميديا"، و"ديلي تلغراف".
نود أن نؤكد مرة أخرى على أن أي جهود من جانب لندن لزيادة تدوير دولاب الموازنة للعقوبات المناهضة لروسيا ستلقى حتمًا رفضًا حاسمًا من جانبنا.
وختم بيان الخارجية الروسية: "سيستمر العمل على توسيع قائمة الإيقاف الروسية ردًا على تصرفات السلطات البريطانية
".