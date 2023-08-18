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https://sputnikarabic.ae/20230818/سفير-أوكرانيا-لدى-برلين-يحث-ألمانيا-على-تسليم-كييف-صواريخ-توروس-1080200917.html
سفير أوكرانيا لدى برلين يحث ألمانيا على تسليم كييف صواريخ "توروس"
سفير أوكرانيا لدى برلين يحث ألمانيا على تسليم كييف صواريخ "توروس"
أعلن السفير الأوكراني لدى برلين أليكسي ماكييف، أنه "يأمل في التوصل إلى حل سريع وإيجابي لقضية تزويد أوكرانيا بصواريخ كروز من طراز "توروس" الألمانية". 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T14:04+0000
2023-08-18T14:04+0000
رصد عسكري
أخبار ألمانيا
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وقال ماكييف بعد لقاء مع رئيس وزراء ساكسونيا ميخائيل كريتشمار: "أنا سعيد لأن الدعم لهذا (تسليم الصواريخ لأوكرانيا) آخذ في الازدياد"، حسبما ذكرته صحيفة "دير شبيغل"، اليوم الجمعة.وقال ماكييف:في وقت سابق من اليوم الجمعة، دعت رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الألماني (البوندستاغ) ماري أغنيس ستراك زيمرمان، إلى السرعة في تسليم صواريخ "توروس" كروز إلى أوكرانيا، بحسب قولها.وحتى الآن، لم تزود ألمانيا كييف بشكل أساسي بأسلحة ذات خصائص مماثلة.وفقًا للصحيفة، هذا هو السؤال الذي يهتم به المستشار أولاف شولتس، حاليًا، وبالتالي يُزعم إجراء مفاوضات مع ممثلين عن الصناعة العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20230601/وزير-الدفاع-الألماني-برلين-لم-تخطط-بعد-لتزويد-كييف-بصواريخ-توروس-طويلة-المدى-1077661602.html
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رصد عسكري, أخبار ألمانيا
رصد عسكري, أخبار ألمانيا

سفير أوكرانيا لدى برلين يحث ألمانيا على تسليم كييف صواريخ "توروس"

14:04 GMT 18.08.2023
© AFP 2023 / JONATHAN NACKSTRANDالدفاع الجوي الجيش الألماني
الدفاع الجوي الجيش الألماني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2023
© AFP 2023 / JONATHAN NACKSTRAND
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أعلن السفير الأوكراني لدى برلين أليكسي ماكييف، أنه "يأمل في التوصل إلى حل سريع وإيجابي لقضية تزويد أوكرانيا بصواريخ كروز من طراز "توروس" الألمانية".
وقال ماكييف بعد لقاء مع رئيس وزراء ساكسونيا ميخائيل كريتشمار: "أنا سعيد لأن الدعم لهذا (تسليم الصواريخ لأوكرانيا) آخذ في الازدياد"، حسبما ذكرته صحيفة "دير شبيغل"، اليوم الجمعة.
وقال ماكييف:

أتمنى ألا تستغرق المناقشة طويلا كالنقاش حول (شحنات دبابات) "ليوبارد".

في وقت سابق من اليوم الجمعة، دعت رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الألماني (البوندستاغ) ماري أغنيس ستراك زيمرمان، إلى السرعة في تسليم صواريخ "توروس" كروز إلى أوكرانيا، بحسب قولها.

نقطة الخلاف الرئيسية بالنسبة لعمليات تسليم "توروس" هي مدى هذه الصواريخ، الذي يبلغ 500 كيلومتر.

وحتى الآن، لم تزود ألمانيا كييف بشكل أساسي بأسلحة ذات خصائص مماثلة.
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وناقش مجتمع الخبراء العسكريين الألمان ما إذا كان يمكن برمجة الصواريخ بطريقة لا يمكن استخدامها لضرب الأراضي الروسية.

وفقًا للصحيفة، هذا هو السؤال الذي يهتم به المستشار أولاف شولتس، حاليًا، وبالتالي يُزعم إجراء مفاوضات مع ممثلين عن الصناعة العسكرية.
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