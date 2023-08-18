https://sputnikarabic.ae/20230818/سماء-كندا-تتحول-إلى-اللون-الأحمر-فيديو-1080189210.html
سماء كندا تتحول إلى اللون الأحمر... فيديو
سماء كندا تتحول إلى اللون الأحمر... فيديو
أمرت السلطات الكندية، أول أمس الأربعاء، سكان مدينة يلونايف، واحدة من أكبر مدن شمال كندا، بالفرار وسط تحذيرات من أن حرائق الغابات الهائجة يمكن أن تصل إليها... 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T06:27+0000
2023-08-18T06:27+0000
2023-08-18T06:30+0000
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وقال شين تومبسون، وزير بيئة الإقليم الشمالي الغربي، في مؤتمر صحفي: "للأسف، لقد اتخذت حالة الحرائق الخاصة بنا منعطفًا آخر نحو الأسوأ مع اشتعال حريق غرب يلونايف، يمثل الآن تهديدًا حقيقيًا للمدينة".وتظهر المشاهد بتحول سماء المنطقة إلى اللون الأحمر وسط تلوث الهواء بالدخان الكثيف، وانبعاثات الحريق.وكانت حرائق الغابات، حتى مساء يوم الأربعاء الماضي، على بُعد 17 كيلومترًا (11 ميلًا) من العاصمة الإقليمية.تشهد كندا أسوأ موسم للحرائق الربيعية على الإطلاق، حيث يوجد 431 حريقًا نشطًا حتى الأحد الماضي، بزيادة قدرها خمسة حرائق عن يوم السبت، وفقًا للمركز الكندي المشترك لمكافحة حرائق الغابات.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار كندا
سماء كندا تتحول إلى اللون الأحمر... فيديو
06:27 GMT 18.08.2023 (تم التحديث: 06:30 GMT 18.08.2023) تابعنا عبر
أمرت السلطات الكندية، أول أمس الأربعاء، سكان مدينة يلونايف، واحدة من أكبر مدن شمال كندا، بالفرار وسط تحذيرات من أن حرائق الغابات الهائجة يمكن أن تصل إليها بحلول نهاية الأسبوع.
وقال شين تومبسون، وزير بيئة الإقليم الشمالي الغربي، في مؤتمر صحفي: "للأسف، لقد اتخذت حالة الحرائق الخاصة بنا منعطفًا آخر نحو الأسوأ مع اشتعال حريق غرب يلونايف، يمثل الآن تهديدًا حقيقيًا للمدينة".
وتظهر المشاهد بتحول سماء المنطقة إلى اللون الأحمر وسط تلوث الهواء بالدخان الكثيف، وانبعاثات الحريق.
وكانت حرائق الغابات
، حتى مساء يوم الأربعاء الماضي، على بُعد 17 كيلومترًا (11 ميلًا) من العاصمة الإقليمية.
تشهد كندا أسوأ موسم للحرائق الربيعية على الإطلاق، حيث يوجد 431 حريقًا نشطًا
حتى الأحد الماضي، بزيادة قدرها خمسة حرائق عن يوم السبت، وفقًا للمركز الكندي المشترك لمكافحة حرائق الغابات.