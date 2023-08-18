https://sputnikarabic.ae/20230818/سيئول-لم-نرصد-أي-هجوم-إرهابي-قرب-بيونغ-يانغ-1080193688.html
سيئول: لم نرصد أي هجوم إرهابي قرب بيونغ يانغ
سيئول: لم نرصد أي هجوم إرهابي قرب بيونغ يانغ
قال جهاز المخابرات الوطني في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، إنه لم يرصد وقوع هجوم إرهابي قرب عاصمة جارتها الشمالية بيونغ يانغ. 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T09:31+0000
2023-08-18T09:31+0000
2023-08-18T09:31+0000
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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وذكرت صحيفة "دونغ أه إيلبو" المحلية، نقلًا عن مصدر مطلع على الوضع في كوريا الشمالية، أن هناك علامات على وقوع هجوم إرهابي مشتبه به باستخدام متفجرات قرب بيونغ يانغ قبل شهر أو شهرين.وردًا على التقرير، قال جهاز المخابرات: "لم يتم تأكيد وقوع هجوم بالقنابل، لكن نتتبع المواقف ذات الصلة"، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب".وكان جهاز المخابرات في كوريا الجنوبية قد أعلن، في مايو/ أيار الماضي، أن عدد جرائم العنف قد تضاعف 3 مرات في كوريا الشمالية مقارنة بالعام السابق.وأضاف أنه تم ارتكاب جرائم من بينها إلقاء قنابل محلية الصنع في محاولات لنهب البضائع.وتعاني كوريا الشمالية من صعوبات اقتصادية، حيث أعلن كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية، العام الماضي، أن خطة الاقتصاد الخماسي فشلت في تحقيق الهدف، مشيرا إلى أنه يتم التركيز على الاعتماد على القدرات الذاتية للدولة في ضوء العقوبات التي تتعرض لها.
https://sputnikarabic.ae/20220421/كوريا-الشمالية-أوامر-بتحقيق-الأهداف-الاقتصادية-للدولة-بأي-ثمن-1061436007.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
سيئول: لم نرصد أي هجوم إرهابي قرب بيونغ يانغ
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قال جهاز المخابرات الوطني في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، إنه لم يرصد وقوع هجوم إرهابي قرب عاصمة جارتها الشمالية بيونغ يانغ.
وذكرت صحيفة "دونغ أه إيلبو" المحلية، نقلًا عن مصدر مطلع على الوضع في كوريا الشمالية، أن هناك علامات على وقوع هجوم إرهابي مشتبه به باستخدام متفجرات قرب بيونغ يانغ قبل شهر أو شهرين.
وردًا على التقرير، قال جهاز المخابرات: "لم يتم تأكيد وقوع هجوم بالقنابل، لكن نتتبع المواقف ذات الصلة"، حسبما ذكرت
وكالة "يونهاب".
وكان جهاز المخابرات في كوريا الجنوبية قد أعلن، في مايو/ أيار الماضي، أن عدد جرائم العنف قد تضاعف 3 مرات في كوريا الشمالية
مقارنة بالعام السابق.
وأضاف أنه تم ارتكاب جرائم من بينها إلقاء قنابل محلية الصنع في محاولات لنهب البضائع.
وتعاني كوريا الشمالية من صعوبات اقتصادية، حيث أعلن كيم جونغ أون
، زعيم كوريا الشمالية، العام الماضي، أن خطة الاقتصاد الخماسي فشلت في تحقيق الهدف، مشيرا إلى أنه يتم التركيز على الاعتماد على القدرات الذاتية للدولة في ضوء العقوبات التي تتعرض لها.