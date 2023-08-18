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https://sputnikarabic.ae/20230818/سيئول-لم-نرصد-أي-هجوم-إرهابي-قرب-بيونغ-يانغ-1080193688.html
سيئول: لم نرصد أي هجوم إرهابي قرب بيونغ يانغ
سيئول: لم نرصد أي هجوم إرهابي قرب بيونغ يانغ
قال جهاز المخابرات الوطني في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، إنه لم يرصد وقوع هجوم إرهابي قرب عاصمة جارتها الشمالية بيونغ يانغ. 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T09:31+0000
2023-08-18T09:31+0000
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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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وذكرت صحيفة "دونغ أه إيلبو" المحلية، نقلًا عن مصدر مطلع على الوضع في كوريا الشمالية، أن هناك علامات على وقوع هجوم إرهابي مشتبه به باستخدام متفجرات قرب بيونغ يانغ قبل شهر أو شهرين.وردًا على التقرير، قال جهاز المخابرات: "لم يتم تأكيد وقوع هجوم بالقنابل، لكن نتتبع المواقف ذات الصلة"، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب".وكان جهاز المخابرات في كوريا الجنوبية قد أعلن، في مايو/ أيار الماضي، أن عدد جرائم العنف قد تضاعف 3 مرات في كوريا الشمالية مقارنة بالعام السابق.وأضاف أنه تم ارتكاب جرائم من بينها إلقاء قنابل محلية الصنع في محاولات لنهب البضائع.وتعاني كوريا الشمالية من صعوبات اقتصادية، حيث أعلن كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية، العام الماضي، أن خطة الاقتصاد الخماسي فشلت في تحقيق الهدف، مشيرا إلى أنه يتم التركيز على الاعتماد على القدرات الذاتية للدولة في ضوء العقوبات التي تتعرض لها.
https://sputnikarabic.ae/20220421/كوريا-الشمالية-أوامر-بتحقيق-الأهداف-الاقتصادية-للدولة-بأي-ثمن-1061436007.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

سيئول: لم نرصد أي هجوم إرهابي قرب بيونغ يانغ

09:31 GMT 18.08.2023
© AFP 2023 / Ed Jonesبيونغ يانغ، كوريا الشمالية
بيونغ يانغ، كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2023
© AFP 2023 / Ed Jones
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قال جهاز المخابرات الوطني في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، إنه لم يرصد وقوع هجوم إرهابي قرب عاصمة جارتها الشمالية بيونغ يانغ.
وذكرت صحيفة "دونغ أه إيلبو" المحلية، نقلًا عن مصدر مطلع على الوضع في كوريا الشمالية، أن هناك علامات على وقوع هجوم إرهابي مشتبه به باستخدام متفجرات قرب بيونغ يانغ قبل شهر أو شهرين.
وردًا على التقرير، قال جهاز المخابرات: "لم يتم تأكيد وقوع هجوم بالقنابل، لكن نتتبع المواقف ذات الصلة"، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب".
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على خلفية ما نشرته وسائل إعلامية أنه نوع جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، في هذه الصورة التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في 24 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
كوريا الشمالية… أوامر بتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة بأي ثمن
21 أبريل 2022, 07:37 GMT
وكان جهاز المخابرات في كوريا الجنوبية قد أعلن، في مايو/ أيار الماضي، أن عدد جرائم العنف قد تضاعف 3 مرات في كوريا الشمالية مقارنة بالعام السابق.
وأضاف أنه تم ارتكاب جرائم من بينها إلقاء قنابل محلية الصنع في محاولات لنهب البضائع.
وتعاني كوريا الشمالية من صعوبات اقتصادية، حيث أعلن كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية، العام الماضي، أن خطة الاقتصاد الخماسي فشلت في تحقيق الهدف، مشيرا إلى أنه يتم التركيز على الاعتماد على القدرات الذاتية للدولة في ضوء العقوبات التي تتعرض لها.
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