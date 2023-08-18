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- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230818/سياسي-ألماني-زيلينسكي-لن-يتمكن-من-الفوز-على-قوة-نووية-كروسيا-1080191021.html
سياسي ألماني: زيلينسكي لن يتمكن من الفوز على قوة نووية كروسيا
سياسي ألماني: زيلينسكي لن يتمكن من الفوز على قوة نووية كروسيا
صرّح النائب في حزب "البديل من أجل ألمانيا"، يفغيني شميدت، أن فلاديمير زيلينسكي لن يتمكن من الانتصار في الصراع مع روسيا. 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T08:04+0000
2023-08-18T08:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال يفغيني شميدت: "على أي حال، كل شيء سينتهي بالمفاوضات، من المستحيل هزيمة قوة نووية".وأشار السياسي إلى أن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية قد تعثر، ويتم تدمير الأسلحة الغربية التي تحصل عليها كييف باستمرار، في ساحة المعركة.ووفقا له، فقد حان الوقت لألمانيا للتوقف عن تمويل أوكرانيا، لأن الاقتصاد الألماني حاليًا في حالة يرثى لها بسبب شراء الغاز بأسعار باهظة.وقال شميدت في مقابلة مع "إزفستيا": "لصراع لا يزال يحرق أموالا ضخمة من الدول الغربية، وبغباء".وفي وقت سابق، أفاد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية، لاري جونسون، بأن الجيش الأوكراني بدأ في التراجع قرب خاركوف بسبب ضربات القوات الروسية.وقال جونسون: "روسيا تشن هجومًا قرب خاركوف وتمارس ضغوطًا كبيرة على جبهة واسعة، لذلك بدأت القوات المسلحة الأوكرانية بالتراجع، وبدأت السلطات في إجلاء السكان".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230818/ضابط-أمريكي-يحذر-كييف-من-خسارة-كبيرة-1080190001.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

سياسي ألماني: زيلينسكي لن يتمكن من الفوز على قوة نووية كروسيا

08:04 GMT 18.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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صرّح النائب في حزب "البديل من أجل ألمانيا"، يفغيني شميدت، أن فلاديمير زيلينسكي لن يتمكن من الانتصار في الصراع مع روسيا.
وقال يفغيني شميدت: "على أي حال، كل شيء سينتهي بالمفاوضات، من المستحيل هزيمة قوة نووية".
وأشار السياسي إلى أن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية قد تعثر، ويتم تدمير الأسلحة الغربية التي تحصل عليها كييف باستمرار، في ساحة المعركة.
ووفقا له، فقد حان الوقت لألمانيا للتوقف عن تمويل أوكرانيا، لأن الاقتصاد الألماني حاليًا في حالة يرثى لها بسبب شراء الغاز بأسعار باهظة.
وقال شميدت في مقابلة مع "إزفستيا": "لصراع لا يزال يحرق أموالا ضخمة من الدول الغربية، وبغباء".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط أمريكي يحذر كييف من خسارة كبيرة
06:53 GMT
وفي وقت سابق، أفاد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية، لاري جونسون، بأن الجيش الأوكراني بدأ في التراجع قرب خاركوف بسبب ضربات القوات الروسية.
وقال جونسون: "روسيا تشن هجومًا قرب خاركوف وتمارس ضغوطًا كبيرة على جبهة واسعة، لذلك بدأت القوات المسلحة الأوكرانية بالتراجع، وبدأت السلطات في إجلاء السكان".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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