https://sputnikarabic.ae/20230818/شويغو-المؤتمر-المناهض-للفاشية-سيسهم-في-توحيد-جهود-القوى-التقدمية-1080195761.html
شويغو: المؤتمر المناهض للفاشية سيسهم في توحيد جهود القوى التقدمية
شويغو: المؤتمر المناهض للفاشية سيسهم في توحيد جهود القوى التقدمية
صرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، بأن المؤتمر الدولي الثاني المناهض للفاشية سيسهم في توحيد جهود القوى التقدمية لمختلف البلدان في القضاء على... 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T11:28+0000
2023-08-18T11:28+0000
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روسيا
العالم
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وقال سيرغي شويغو، في كلمة التحية التي ألقاها أمام المشاركين في الجلسة العامة للمؤتمر الدولي الثاني المناهض للفاشية، في مينسك: "أنا متأكد من أن المؤتمر الدولي الثاني المناهض للفاشية سيسهم في توحيد جهود القوى التقدمية للبلدان المختلفة في القضاء على الأيديولوجية النازية الكارهة للبشر".وتابع: "هدف المنتقمين اليوم هو تحقيق انهيار روسيا وتدميرها، وتدمير دولة الاتحاد، وكسر نظام الأمن العالمي والقانون الدولي في النهاية. هذا هو بالضبط سبب الكارثة التي يعيشها الشعب الأوكراني الآن".وأضاف: "في ظل الظروف الحالية، أود أن أؤكد بأن العلاقات بين روسيا وبيلاروسيا لها أساس متين، وتتقوى باستمرار، نعمل معًا على حل مشكلات بناء الدفاع بشكل فعال، ومواجهة التحديات والتهديدات الحادة".ويشارك في المؤتمر ممثلو المجتمع العلمي والطوائف الدينية الرئيسية ووسائل الإعلام وقدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى، إلى جانب ممثلين عن وفود من الإدارات العسكرية والسلك الدبلوماسي وهيئات الدولة والمنظمات العامة.
https://sputnikarabic.ae/20230818/الرئيس-الصربي-الغرب-يرقع-الثغرات-بعد-تأكده-من-استحالة-هزيمة-روسيا-في-المعركة-1080194196.html
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روسيا, العالم
شويغو: المؤتمر المناهض للفاشية سيسهم في توحيد جهود القوى التقدمية
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صرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، بأن المؤتمر الدولي الثاني المناهض للفاشية سيسهم في توحيد جهود القوى التقدمية لمختلف البلدان في القضاء على الأيديولوجية النازية.
وقال سيرغي شويغو، في كلمة التحية التي ألقاها أمام المشاركين في الجلسة العامة للمؤتمر الدولي الثاني المناهض للفاشية، في مينسك: "أنا متأكد من أن المؤتمر الدولي الثاني المناهض للفاشية سيسهم في توحيد جهود القوى التقدمية للبلدان المختلفة في القضاء على الأيديولوجية النازية الكارهة للبشر".
وأضاف: "موضوع مكافحة النازية أصبح أكثر فأكثر موضوعيًا وملائمًا. لا تزال نخب العولمة الغربية تعلن حصريتها، وتثير صراعات وانقلابات دموية، وتزرع الخوف من روسيا، والقومية العدوانية، وتدمير الأخلاق، والقيم العائلية، وتحاول فرض إرادتها على الشعوب وتغرس نظاما من العنف والقمع".
وتابع: "هدف المنتقمين اليوم هو تحقيق انهيار روسيا وتدميرها، وتدمير دولة الاتحاد، وكسر نظام الأمن العالمي والقانون الدولي في النهاية. هذا هو بالضبط سبب الكارثة التي يعيشها الشعب الأوكراني الآن".
وقال شويغو: "لقد أصبح نظام كييف الإجرامي رهينة أسياده الغربيين، وورقة مساومة في تنفيذ خططهم الصارمة والخبيثة".
وأضاف: "في ظل الظروف الحالية، أود أن أؤكد بأن العلاقات بين روسيا وبيلاروسيا لها أساس متين، وتتقوى باستمرار، نعمل معًا على حل مشكلات بناء الدفاع بشكل فعال، ومواجهة التحديات والتهديدات الحادة".
ويشارك في المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة الفاشية، ممثلو أكثر من 30 دولة في من أجل مستقبل البشرية. وتم تصميم المنتدى لتوحيد القوى الدولية السليمة على منصة مواجهة انتشار الفاشية والنازية، والحفاظ على الحقيقة التاريخية حول الحرب العالمية الثانية.
ويشارك في المؤتمر ممثلو المجتمع العلمي والطوائف الدينية الرئيسية ووسائل الإعلام وقدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى، إلى جانب ممثلين عن وفود من الإدارات العسكرية والسلك الدبلوماسي وهيئات الدولة والمنظمات العامة.