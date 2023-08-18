https://sputnikarabic.ae/20230818/شويغو-المؤتمر-المناهض-للفاشية-سيسهم-في-توحيد-جهود-القوى-التقدمية-1080195761.html

شويغو: المؤتمر المناهض للفاشية سيسهم في توحيد جهود القوى التقدمية

شويغو: المؤتمر المناهض للفاشية سيسهم في توحيد جهود القوى التقدمية

صرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، بأن المؤتمر الدولي الثاني المناهض للفاشية سيسهم في توحيد جهود القوى التقدمية لمختلف البلدان في القضاء على... 18.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-18T11:28+0000

2023-08-18T11:28+0000

2023-08-18T11:28+0000

روسيا

العالم

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وقال سيرغي شويغو، في كلمة التحية التي ألقاها أمام المشاركين في الجلسة العامة للمؤتمر الدولي الثاني المناهض للفاشية، في مينسك: "أنا متأكد من أن المؤتمر الدولي الثاني المناهض للفاشية سيسهم في توحيد جهود القوى التقدمية للبلدان المختلفة في القضاء على الأيديولوجية النازية الكارهة للبشر".وتابع: "هدف المنتقمين اليوم هو تحقيق انهيار روسيا وتدميرها، وتدمير دولة الاتحاد، وكسر نظام الأمن العالمي والقانون الدولي في النهاية. هذا هو بالضبط سبب الكارثة التي يعيشها الشعب الأوكراني الآن".وأضاف: "في ظل الظروف الحالية، أود أن أؤكد بأن العلاقات بين روسيا وبيلاروسيا لها أساس متين، وتتقوى باستمرار، نعمل معًا على حل مشكلات بناء الدفاع بشكل فعال، ومواجهة التحديات والتهديدات الحادة".ويشارك في المؤتمر ممثلو المجتمع العلمي والطوائف الدينية الرئيسية ووسائل الإعلام وقدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى، إلى جانب ممثلين عن وفود من الإدارات العسكرية والسلك الدبلوماسي وهيئات الدولة والمنظمات العامة.

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