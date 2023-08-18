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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230818/صحفي-أمريكي-يوثق-بالفيديو-عبوره-جسر-القرم-المفعم-بالحياة-ويكذب-مزاعم-كييف-1080193440.html
صحفي أمريكي يوثق بالفيديو عبوره جسر القرم "المفعم بالحياة" ويكذب مزاعم كييف
صحفي أمريكي يوثق بالفيديو عبوره جسر القرم "المفعم بالحياة" ويكذب مزاعم كييف
قال المراسل الصحفي الأمريكي، باتريك لانكستر، إن الوضع على جسر القرم مفعم بالحيوية، وهو ما يتناقض تمامًا مع مزاعم كييف. 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T09:26+0000
2023-08-18T09:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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وأوضح لانكستر أنه تمت عودة حركة المرور بشكل طبيعي، على الرغم من أنها ليست كثيفة كما كانت من قبل، وأشار إلى أنه خلال الهجوم الأخير تم قتل زوجان وأُصيبت ابنتهما، وعلى هذا النحو تعلن كييف "انتصارها".وتابع مراسل قناة "Redacted" على "YouTube": "حسنًا، لقد أظهرنا لكم ما يمكننا القيام به على جسر القرم، الوضع ليس كما تود أوكرانيا رؤيته على الإطلاق".في ليلة 17 يوليو/ تموز، هاجمت أوكرانيا جسر القرم بطائرتين من دون طيار، حيث مات شخصان وتضرر جزء من مسار السيارات على الجسر، وستتم استعادة حركة المرور في الاتجاهين في الموقع بحلول الخريف.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحادث بأنه هجوم إرهابي آخر من قبل نظام كييف، وتم رفع دعوى قضائية من قبل لجنة التحقيق.
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

صحفي أمريكي يوثق بالفيديو عبوره جسر القرم "المفعم بالحياة" ويكذب مزاعم كييف

09:26 GMT 18.08.2023 (تم التحديث: 09:35 GMT 18.08.2023)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية.
جسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
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قال المراسل الصحفي الأمريكي، باتريك لانكستر، إن الوضع على جسر القرم مفعم بالحيوية، وهو ما يتناقض تمامًا مع مزاعم كييف.
وأوضح لانكستر أنه تمت عودة حركة المرور بشكل طبيعي، على الرغم من أنها ليست كثيفة كما كانت من قبل، وأشار إلى أنه خلال الهجوم الأخير تم قتل زوجان وأُصيبت ابنتهما، وعلى هذا النحو تعلن كييف "انتصارها".
وتابع مراسل قناة "Redacted" على "YouTube": "حسنًا، لقد أظهرنا لكم ما يمكننا القيام به على جسر القرم، الوضع ليس كما تود أوكرانيا رؤيته على الإطلاق".
في ليلة 17 يوليو/ تموز، هاجمت أوكرانيا جسر القرم بطائرتين من دون طيار، حيث مات شخصان وتضرر جزء من مسار السيارات على الجسر، وستتم استعادة حركة المرور في الاتجاهين في الموقع بحلول الخريف.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحادث بأنه هجوم إرهابي آخر من قبل نظام كييف، وتم رفع دعوى قضائية من قبل لجنة التحقيق.
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