https://sputnikarabic.ae/20230818/صحيفة-الولايات-المتحدة-تحاول-إجبار-تركيا-على-عدم-مساعدة-روسيا-1080188582.html

صحيفة: الولايات المتحدة تحاول إجبار تركيا على عدم مساعدة روسيا

صحيفة: الولايات المتحدة تحاول إجبار تركيا على عدم مساعدة روسيا

كتبت صحيفة أن الولايات المتحدة قد تتخذ إجراءات صارمة ضد تركيا بسبب مساعدة أنقرة لموسكو كما يُزعم في تجاوز العقوبات المناهضة لروسيا. 18.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-18T05:47+0000

2023-08-18T05:47+0000

2023-08-18T05:47+0000

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ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي لم يذكر اسمه، قوله إن واشنطن قلقة من توسع تركيا في التجارة مع روسيا بعد بدء العملية الخاصة، لكنها تسعى لـ"تجنب سيناريو يتعرض فيه الجانب التركي للعقوبات".وأكد الدبلوماسي لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن الجانب الأمريكي أخطر أنقرة بعواقب مساعدة موسكو في الالتفاف على القيود. وأضاف أن الولايات المتحدة "على اتصال دائم" بالسلطات التركية بشأن هذه القضية.وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلنت جولي كوزاك، مديرة قسم الاتصال في صندوق النقد الدولي، أن الصراع في أوكرانيا لا يؤثر بقوة على اقتصاد روسيا، وفقًا لتقديرات الصندوق، بما أن التوقعات الأولية كانت تشير إلى تأثير أقوى.وفي وقت سابق، أقرت مارجوري تايلور غرين، عضو مجلس النواب الأمريكي، بفشل العقوبات ضد لروسيا بعد نشر تقرير من بنك "يو بي إس" السويسري حول نمو ثروة روسيا، ودعت في الوقت نفسه إلى وقف تمويل أوكرانيا بسبب انخفاض ثروة الولايات المتحدة ذاتها.وفرضت الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط / فبراير 2022، في محاولة لعرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، لكن روسيا أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لن تتوقف إلا بعد تحقيق كافة المهام المسندة إليها، والمتمثلة في حماية إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا.

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