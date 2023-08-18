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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230818/صحيفة-حلفاء-كييف-مسؤولون-عن-فشل-الهجوم-المضاد-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1080187874.html
صحيفة: حلفاء كييف مسؤولون عن فشل الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية
صحيفة: حلفاء كييف مسؤولون عن فشل الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية
كتبت صحيفة غربية أن حلفاء أوكرانيا الغربيين هم المسؤولون عن فشل الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية. 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T05:04+0000
2023-08-18T05:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال الكاتب، جيمي ديتمر، للصحيفة: "هناك شعور بأننا عدنا إلى حرب الاستنزاف. وفي غضون ذلك، قد يستنفد الصراع المسلح في أوكرانيا صبر الحلفاء الذين نفد صبرهم، والذين يتحملون أنفسهم مسؤولية بطء وتيرة التقدم".وأشار ديتمر إلى أن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية مستمر للشهر الثالث، ولكن لا توجد "مؤشرات طفيفة على تغييرات مهمة" يمكن أن تؤثر على مسار الأحداث.وأضاف ديتمر لصحيفة "بوليتيكو": "توقعات الغرب بشأن نجاح هجوم القوات الأوكرانية تبين أنها كانت مرتفعة للغاية".يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال في وقت سابق، بشأن الهجوم المضاد: "لم ينجح العدو في جميع جبهات القتال. لقد توقفت جميع محاولات الهجوم المضاد، وتم صد العدو بخسائر فادحة".وشدد على أن هجوم كييف المضاد، الذي بدأ في 4 يونيو/ حزيران الماضي، لم يسفر عن أي نتائج.ولفت الرئيس الروسي إلى أنه "لم تساعد الموارد الهائلة التي تم ضخها لنظام كييف، ولا توريد الأسلحة الغربية والدبابات والمدفعية والعربات المدرعة والصواريخ". منوّها بأن "تسليم الآلاف من المرتزقة والمستشارين الأجانب الذين تم استخدامهم بشكل أكثر نشاطا لم يساعد أيضا في محاولات اختراق جبهة جيشنا".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230817/مصدر-لـ-سبوتنيك-أمريكا-توافق-على-إرسال-مقاتلات-إف-16من-الدنمارك-وهولندا-لأوكرانيا--عاجل-1080186392.html
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صحيفة: حلفاء كييف مسؤولون عن فشل الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية

05:04 GMT 18.08.2023
© AP Photo / Libkos جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2023
© AP Photo / Libkos
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كتبت صحيفة غربية أن حلفاء أوكرانيا الغربيين هم المسؤولون عن فشل الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقال الكاتب، جيمي ديتمر، للصحيفة: "هناك شعور بأننا عدنا إلى حرب الاستنزاف. وفي غضون ذلك، قد يستنفد الصراع المسلح في أوكرانيا صبر الحلفاء الذين نفد صبرهم، والذين يتحملون أنفسهم مسؤولية بطء وتيرة التقدم".
وأشار ديتمر إلى أن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية مستمر للشهر الثالث، ولكن لا توجد "مؤشرات طفيفة على تغييرات مهمة" يمكن أن تؤثر على مسار الأحداث.
وأضاف ديتمر لصحيفة "بوليتيكو": "توقعات الغرب بشأن نجاح هجوم القوات الأوكرانية تبين أنها كانت مرتفعة للغاية".
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال في وقت سابق، بشأن الهجوم المضاد: "لم ينجح العدو في جميع جبهات القتال. لقد توقفت جميع محاولات الهجوم المضاد، وتم صد العدو بخسائر فادحة".
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أمس, 23:05 GMT
وشدد على أن هجوم كييف المضاد، الذي بدأ في 4 يونيو/ حزيران الماضي، لم يسفر عن أي نتائج.
ولفت الرئيس الروسي إلى أنه "لم تساعد الموارد الهائلة التي تم ضخها لنظام كييف، ولا توريد الأسلحة الغربية والدبابات والمدفعية والعربات المدرعة والصواريخ". منوّها بأن "تسليم الآلاف من المرتزقة والمستشارين الأجانب الذين تم استخدامهم بشكل أكثر نشاطا لم يساعد أيضا في محاولات اختراق جبهة جيشنا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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