https://sputnikarabic.ae/20230818/ضابط-أمريكي-الولايات-المتحدة-أعطت-تقييمات-خاطئة-بشأن-القوة-العسكرية-الروسية-1080188098.html

ضابط أمريكي: الولايات المتحدة أعطت تقييمات خاطئة بشأن القوة العسكرية الروسية

ضابط أمريكي: الولايات المتحدة أعطت تقييمات خاطئة بشأن القوة العسكرية الروسية

صرّح الضابط في مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد، ماثيو هوش، أن واشنطن أخطأت في تقديرها للقوة العسكرية الروسية بسبب الاستنتاجات الخاطئة للمخابرات الأمريكية. 18.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-18T05:17+0000

2023-08-18T05:17+0000

2023-08-18T05:17+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال ماثيو هوش، في مقابلة مع "Judging Freedom"على "يوتيوب": "غالبا ما تكون المخابرات الأمريكية خاطئة ويمكن التلاعب بها لتناسب الأجندة السياسية".وأضاف: "تنظر إلى ما يقدمه مجتمع استخباراتنا إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة حول القوة العسكرية لروسيا. ثم تنظر إلى هذه الوثائق بنفسك وترى التناقضات. لا معنى لذلك. صفحة واحدة تقول شيئًا واحدًا، الآخر يقول شيئًا مختلفًا تماما".وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن النتائج الأولية للعمليات القتالية تظهر أن الموارد العسكرية الأوكرانية قد استنفذت تقريبا.وقال شويغو، خلال كلمة له في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي، إن الولايات المتحدة الأمريكية، وتحت شعار دعم كييف، تقوم بتطهير الترسانات العسكرية من شركائها في مناطق مختلفة من العالم وتعدهم بإمدادات تفضيلية من المعدات الغربية الصنع في المقابل.وقال سيرغي شويغو، في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023": "تبين أن المعدات الغربية التي تم الإعلان عنها على نطاق واسع بعيدة كل البعد عن أن تكون خالية من العيوب، في الواقع، يمكنك الاقتناع بذلك من خلال النظر في عرض الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها".

https://sputnikarabic.ae/20230818/صحيفة-حلفاء-كييف-مسؤولون-عن-فشل-الهجوم-المضاد-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1080187874.html

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