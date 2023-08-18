https://sputnikarabic.ae/20230818/ضابط-أمريكي-روسيا-ستحرر-أوديسا-في-حال-مكابرة-زيلينسكي-1080199033.html
ضابط أمريكي: روسيا ستحرر أوديسا في حال "مكابرة" زيلينسكي
ضابط أمريكي: روسيا ستحرر أوديسا في حال "مكابرة" زيلينسكي
أعلن الضابط السابق في الاستخبارات الأمريكية، سكوت ريتر، أن فلاديمير زيلينسكي قد يفقد السيطرة على أوديسا إذا لم يعترف بهزيمة القوات الأوكرانية. 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T12:47+0000
2023-08-18T12:47+0000
2023-08-18T12:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقال ريتر عبر قناة "جادجينغ فريدوم"، يوم أمس الخميس، على منصة "يوتيوب": "لقد فات الأوان، زالوجني (القائد العام للقوات الأوكرانية) يلقي بآخر الناس في المعركة، أعتقد أنه قريبًا ستُهزم القوات المسلحة الأوكرانية في ساحة المعركة، والسؤال هو كيف تريد كييف إنهاء الصراع من وجهة نظر سياسية".وأردف ريتر: "الآن لديها (روسيا) كل الموارد اللازمة لمواصلة إخراج جيش العدو من مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية".واختتم ريتر بالقول: "حينما يكون رهان نظام كييف في الهجوم المضاد خاسر حتى الآن، وقد فشل بالفعل، فسنرى المزيد والمزيد من الاختراقات للقوات الروسية على خط المواجهة".ويواصل الهجوم الأوكراني المضاد تخييب توقعات رعاة نظام كييف الغربيين، حيث فقدت القوات الأوكرانية عشرات الآلاف من العسكريين ومئات الآليات.وقالت وزارة الدفاع الروسية، في 4 أغسطس/ آب الجاري، إن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت بالفعل 43 ألف جندي منذ أن بدأت "الهجوم" في يونيو/ حزيران الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230818/مرتزقة-أمريكيون-يكشفون-الخسائر-الفادحة-للقوات-الأوكرانية-خلال-الهجوم-المضاد-1080189005.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
ضابط أمريكي: روسيا ستحرر أوديسا في حال "مكابرة" زيلينسكي
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أعلن الضابط السابق في الاستخبارات الأمريكية، سكوت ريتر، أن فلاديمير زيلينسكي قد يفقد السيطرة على أوديسا إذا لم يعترف بهزيمة القوات الأوكرانية.
وقال ريتر عبر قناة "جادجينغ فريدوم
"، يوم أمس الخميس، على منصة "يوتيوب": "لقد فات الأوان، زالوجني (القائد العام للقوات الأوكرانية) يلقي بآخر الناس في المعركة، أعتقد أنه قريبًا ستُهزم القوات المسلحة الأوكرانية في ساحة المعركة، والسؤال هو كيف تريد كييف إنهاء الصراع من وجهة نظر سياسية".
إذا رفضت أوكرانيا الاستسلام، فيمكن لروسيا، إذا لزم الأمر، مواصلة التقدم والذهاب إلى أوديسا.
وأردف ريتر: "الآن لديها (روسيا) كل الموارد اللازمة لمواصلة إخراج جيش العدو من مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية".
واختتم ريتر بالقول: "حينما يكون رهان نظام كييف في الهجوم المضاد خاسر حتى الآن، وقد فشل بالفعل، فسنرى المزيد والمزيد من الاختراقات للقوات الروسية على خط المواجهة".
ويواصل الهجوم الأوكراني المضاد تخييب توقعات رعاة نظام كييف الغربيين، حيث فقدت القوات الأوكرانية عشرات الآلاف من العسكريين ومئات الآليات.
وقالت وزارة الدفاع الروسية
، في 4 أغسطس/ آب الجاري، إن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت بالفعل 43 ألف جندي منذ أن بدأت "الهجوم" في يونيو/ حزيران الماضي.