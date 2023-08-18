https://sputnikarabic.ae/20230818/ضابط-أمريكي-يحذر-كييف-من-خسارة-كبيرة-1080190001.html
ضابط أمريكي يحذر كييف من خسارة كبيرة
ضابط أمريكي يحذر كييف من خسارة كبيرة
أفاد ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن أوكرانيا قد تفقد السيطرة على كوبيانسك وخاركوف بسبب إخفاقات القوات المسلحة الأوكرانية. 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T06:53+0000
2023-08-18T06:53+0000
2023-08-18T06:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال سكوت ريتر على قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "خط الدفاع الأوكراني قرب كوبيانسك قد تم تحطيمه، والقوات الروسية تتقدم عشرة أو خمسة عشر كيلومترًا في اليوم، مهددة بدخول المدينة. وستسقط قريبا، ثم خاركوف".وأضاف ريتر: "يتضح هذا من خلال الخسائر الفادحة التي تكبدتها القوات المسلحة الأوكرانية بين الأفراد، والتي لن تتمكن سلطات كييف من تعويضها".يوم أمس الخميس، اعترف قائد القوات البرية الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، بتدهور الوضع على اتجاه كوبيانسك.وقال سيرسكي: "بسبب تفاقم الوضع على اتجاه كوبيانسك، عملتُ معظم اليوم في الوحدات التي تقود الدفاع في ضواحي المدينة".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها
https://sputnikarabic.ae/20230816/القوات-الروسية-تتقدم-وتحسن-مواقعها-على-اتجاه-كوبيانسك-1080131426.html
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روسيا, العالم
ضابط أمريكي يحذر كييف من خسارة كبيرة
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أفاد ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن أوكرانيا قد تفقد السيطرة على كوبيانسك وخاركوف بسبب إخفاقات القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال سكوت ريتر على قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب"
: "خط الدفاع الأوكراني قرب كوبيانسك قد تم تحطيمه، والقوات الروسية تتقدم عشرة أو خمسة عشر كيلومترًا في اليوم، مهددة بدخول المدينة. وستسقط قريبا، ثم خاركوف".
وأشار إلى أنه قد تتعرض أوكرانيا لهزيمة استراتيجية في نهاية الصيف أو أوائل الخريف.
وأضاف ريتر: "يتضح هذا من خلال الخسائر الفادحة التي تكبدتها القوات المسلحة الأوكرانية بين الأفراد، والتي لن تتمكن سلطات كييف من تعويضها".
وقال: "هذه بداية النهاية. تمارس روسيا ضغوطا على خط المواجهة بأكمله، ولم يعد لدى الأوكرانيين ما يكفي من الأشخاص للحفاظ على الدفاع".
يوم أمس الخميس، اعترف قائد القوات البرية الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، بتدهور الوضع على اتجاه كوبيانسك.
وقال سيرسكي: "بسبب تفاقم الوضع على اتجاه كوبيانسك، عملتُ معظم اليوم في الوحدات التي تقود الدفاع في ضواحي المدينة".
وأعرب عن مخاوفه من أن الجيش الروسي يمكن أن "يستولي" على كوبيانسك.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها