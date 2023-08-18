عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230818/ضابط-أمريكي-يحذر-كييف-من-خسارة-كبيرة-1080190001.html
ضابط أمريكي يحذر كييف من خسارة كبيرة
ضابط أمريكي يحذر كييف من خسارة كبيرة
أفاد ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن أوكرانيا قد تفقد السيطرة على كوبيانسك وخاركوف بسبب إخفاقات القوات المسلحة الأوكرانية. 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T06:53+0000
2023-08-18T06:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068828311_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5dee12cabe9ab886d7101b6e9d467b25.jpg
وقال سكوت ريتر على قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "خط الدفاع الأوكراني قرب كوبيانسك قد تم تحطيمه، والقوات الروسية تتقدم عشرة أو خمسة عشر كيلومترًا في اليوم، مهددة بدخول المدينة. وستسقط قريبا، ثم خاركوف".وأضاف ريتر: "يتضح هذا من خلال الخسائر الفادحة التي تكبدتها القوات المسلحة الأوكرانية بين الأفراد، والتي لن تتمكن سلطات كييف من تعويضها".يوم أمس الخميس، اعترف قائد القوات البرية الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، بتدهور الوضع على اتجاه كوبيانسك.وقال سيرسكي: "بسبب تفاقم الوضع على اتجاه كوبيانسك، عملتُ معظم اليوم في الوحدات التي تقود الدفاع في ضواحي المدينة".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها
https://sputnikarabic.ae/20230816/القوات-الروسية-تتقدم-وتحسن-مواقعها-على-اتجاه-كوبيانسك-1080131426.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068828311_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b58e98f058ae67e1f295e796f53e940f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

ضابط أمريكي يحذر كييف من خسارة كبيرة

06:53 GMT 18.08.2023
© Photo / Telegram / Zelensky Officialالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2023
© Photo / Telegram / Zelensky Official
تابعنا عبرTelegramNabd
أفاد ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن أوكرانيا قد تفقد السيطرة على كوبيانسك وخاركوف بسبب إخفاقات القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال سكوت ريتر على قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "خط الدفاع الأوكراني قرب كوبيانسك قد تم تحطيمه، والقوات الروسية تتقدم عشرة أو خمسة عشر كيلومترًا في اليوم، مهددة بدخول المدينة. وستسقط قريبا، ثم خاركوف".

وأشار إلى أنه قد تتعرض أوكرانيا لهزيمة استراتيجية في نهاية الصيف أو أوائل الخريف.

وأضاف ريتر: "يتضح هذا من خلال الخسائر الفادحة التي تكبدتها القوات المسلحة الأوكرانية بين الأفراد، والتي لن تتمكن سلطات كييف من تعويضها".

وقال: "هذه بداية النهاية. تمارس روسيا ضغوطا على خط المواجهة بأكمله، ولم يعد لدى الأوكرانيين ما يكفي من الأشخاص للحفاظ على الدفاع".

طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تتقدم وتحسن مواقعها على اتجاه كوبيانسك
16 أغسطس, 11:24 GMT
يوم أمس الخميس، اعترف قائد القوات البرية الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، بتدهور الوضع على اتجاه كوبيانسك.
وقال سيرسكي: "بسبب تفاقم الوضع على اتجاه كوبيانسك، عملتُ معظم اليوم في الوحدات التي تقود الدفاع في ضواحي المدينة".

وأعرب عن مخاوفه من أن الجيش الروسي يمكن أن "يستولي" على كوبيانسك.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала