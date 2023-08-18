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قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني يصل إلى العراق في زيارة غير معلنة
قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني يصل إلى العراق في زيارة غير معلنة
كشف مصدر حكومي عراقي، اليوم الجمعة، أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، يتواجد في العراق حاليًا ضمن زيارة غير معلنة. 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T12:34+0000
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بغداد - سبوتنيك. وقال المصدر في تصريح لـ"سبوتنيك": "قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، وصل بغداد، منذ يومين تقريبًا".وأضاف: "قاآني أجرى وسيجري لقاءات بعدد من المسؤولين وقادة القوى السياسية العراقية، وقد يلتقي برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني".من جانبه، نشر موقع "السومرية نيوز"، مقطع فيديو قال إنه لزيارة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني إلى مرقد الإمام الحسين عليه السلام، في محافظة كربلاء العراقية، اليوم الجمعة.يذكر أن هذه الزيارة هي الرابعة لقاآني إلى العراق منذ تشكيل الحكومة العراقية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230812/الحرس-الثوري-الإيراني-عملياتنا-العسكرية-استمرت-4-سنوات-في-كردستان-العراق-حتى-طلبت-الحكومة-وقفها-1080009079.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم, العالم العربي, الأخبار
قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني يصل إلى العراق في زيارة غير معلنة
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كشف مصدر حكومي عراقي، اليوم الجمعة، أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، يتواجد في العراق حاليًا ضمن زيارة غير معلنة.
بغداد - سبوتنيك. وقال المصدر في تصريح لـ"سبوتنيك
": "قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، وصل بغداد، منذ يومين تقريبًا".
وأضاف: "قاآني أجرى وسيجري لقاءات بعدد من المسؤولين وقادة القوى السياسية العراقية، وقد يلتقي برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني".
من جانبه، نشر موقع "السومرية نيوز"، مقطع فيديو
قال إنه لزيارة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني إلى مرقد الإمام الحسين عليه السلام، في محافظة كربلاء العراقية، اليوم الجمعة.
يذكر أن هذه الزيارة هي الرابعة لقاآني إلى العراق
منذ تشكيل الحكومة العراقية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.