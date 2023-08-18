https://sputnikarabic.ae/20230818/قناصة-أستارتا-الروسية-تتفوق-على-نظيرتها-الأمريكية-بـ4-أضعاف-1080192577.html
قناصة "أستارتا" الروسية تتفوق على نظيرتها الأمريكية بـ4 أضعاف
قناصة "أستارتا" الروسية تتفوق على نظيرتها الأمريكية بـ4 أضعاف
أفادت شركة "مجمعات عالية الدقة" التابعة لـ"روستيخ" الحكومية للصناعات العسكرية، بأن بندقية MTs-572 "أستارتا" الروسية تجاوزت في الاختبارات المقارنة بندقية... 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T09:00+0000
2023-08-18T09:00+0000
2023-08-18T09:00+0000
سلاح روسيا
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/12/1080192319_2:0:868:487_1920x0_80_0_0_80777ee2eeef20b105b10c05e5bd9ef4.jpg
وقالت شركة "مجمعات عالية الدقة" التابعة لـ"روستيخ" الحكومية للصناعات العسكرية، وهي جزء من "روستيخ":وقدمت الشركة بندقية "أستارتا" الجديدة من العيار الكبير في منتدى "آرميا - 2023".وقال ممثل الشركة: "اليوم، ولأول مرة، يتم تقديم بندقيتنا "أستارتا" الجديدة مقاس 12.7 ملم لعامة الناس".وأضاف: "وفقًا لخبرائنا، يمكن تسمية البندقية بـ" قاتل" البندقية الأمريكية المعروفة في هذه الفئة، "باريت" M82، من حيث خصائصها".في التصنيف الغربي، تسمى هذه البنادق "المضادة للمواد"، حيث يمكنها إصابة المركبات المدرعة الخفيفة والهياكل.ووفقا لممثل الشركة، فإن "أستارتا" موثوقة ودقيقة، في حين أنها خفيفة الوزن.
https://sputnikarabic.ae/20230818/كلافيسين-روسيا-تطلق-غواصة-مسيرة-هي-الأولى-من-نوعها-1080191758.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/12/1080192319_111:0:760:487_1920x0_80_0_0_f00d3398e1be048d5f5f04a8a9c596c4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سلاح روسيا, العالم, روسيا
سلاح روسيا, العالم, روسيا
قناصة "أستارتا" الروسية تتفوق على نظيرتها الأمريكية بـ4 أضعاف
تابعنا عبر
أفادت شركة "مجمعات عالية الدقة" التابعة لـ"روستيخ" الحكومية للصناعات العسكرية، بأن بندقية MTs-572 "أستارتا" الروسية تجاوزت في الاختبارات المقارنة بندقية "باريت" الأمريكية في الدقة بأربع مرات.
وقالت شركة "مجمعات عالية الدقة" التابعة لـ"روستيخ" الحكومية للصناعات العسكرية، وهي جزء من "روستيخ":
خلال اختبارات المقارنة، تمكنت باريت من وضع 5 طلقات في دائرة قطرها 6 سم (دائرة الهدف)، بينما تمكنت "أستارتا" من وضع 5 طلقات في دائرة قطرها 1.5 سم.
وقدمت الشركة بندقية "أستارتا" الجديدة من العيار الكبير في منتدى "آرميا - 2023".
وقال ممثل الشركة: "اليوم، ولأول مرة، يتم تقديم بندقيتنا "أستارتا" الجديدة مقاس 12.7 ملم لعامة الناس".
وأضاف: "وفقًا لخبرائنا، يمكن تسمية البندقية بـ" قاتل" البندقية الأمريكية المعروفة في هذه الفئة، "باريت" M82، من حيث خصائصها".
في التصنيف الغربي، تسمى هذه البنادق "المضادة للمواد"، حيث يمكنها إصابة المركبات المدرعة الخفيفة والهياكل.
ووفقا لممثل الشركة، فإن "أستارتا" موثوقة ودقيقة، في حين أنها خفيفة الوزن.