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https://sputnikarabic.ae/20230818/كم-تستورد-دول-الشرق-الأوسط-من-الشاي-والقهوة-1080197393.html
كم تستورد دول الشرق الأوسط من الشاي والقهوة؟
كم تستورد دول الشرق الأوسط من الشاي والقهوة؟
استكشف فريق "سبوتنيك" أي الدول في الشرق الأوسط تستورد كميات أكبر من الشاي أو القهوة، وجمع أبرز المعلومات في الرسم البياني الآتي. 18.08.2023, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, اقتصاد, инфографика
انفوجرافيك, اقتصاد, инфографика

كم تستورد دول الشرق الأوسط من الشاي والقهوة؟

12:00 GMT 18.08.2023
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استكشف فريق "سبوتنيك" أي الدول في الشرق الأوسط تستورد كميات أكبر من الشاي أو القهوة، وجمع أبرز المعلومات في الرسم البياني الآتي.
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