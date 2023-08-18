https://sputnikarabic.ae/20230818/كوريا-الشمالية-تعلن-عن-إطلاق-طائرات-حربية-ردا-على-طائرة-تجسس-أمريكية-1080206851.html

كوريا الشمالية تعلن عن إطلاق طائرات حربية ردا على "طائرة تجسس أمريكية"

كوريا الشمالية تعلن عن إطلاق طائرات حربية ردا على "طائرة تجسس أمريكية"

كشفت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، عن اقتحام طائرة تجسس أمريكية، خلال الأسبوع الجاري، وهو ما دعاها للمسارعة بإطلاق طائرات حربية ضدها. 18.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-18T17:44+0000

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وقال متحدث عسكري في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن "الطائرات الأمريكية حلّقت في المجال الجوي فوق المنطقة الاقتصادية لكوريا الشمالية في المياه الواقعة شرقي البلاد، صباح أمس الخميس"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وأضاف البيان أن "الجيش الكوري الشمالي أعطى أوامره على الفور بشأن مطاردة الطائرات... للقيام بطلعة طارئة باتجاه المجال الجوي، الذي اقتحمته طائرة الاستطلاع الاستراتيجية الأمريكية، والقيام بمهمة حراسة في حالة تأهب".وفي الشهر الماضي، هددت كوريا الشمالية بإسقاط أي طائرات تجسس أمريكية انتهكت مجالها الجوي، متهمة واشنطن "بأنشطة تجسس مكثفة تتجاوز... مستوى زمن الحرب".وجاء بيان كوريا الشمالية بشأن اقتحام طائرة تجسس أمريكية، بينما يستعد قادة أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية لعقد قمة في كامب ديفيد.وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن "الدول الثلاثة ستوافق على خطة تدريبات عسكرية متعددة السنوات، ستتجاوز مستوى التدريبات لمرة واحدة، ردا على كوريا الشمالية، وسوف تلتزم بالتشاور مع بعضها بعضا أثناء الأزمات".

https://sputnikarabic.ae/20230729/كوريا-الشمالية-تحذر-أمريكا-من-أزمة-لم-يسبق-لها-مثيل-في-حال-توجيه-ضربة-نووية-ضدها-1079527820.html

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