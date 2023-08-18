https://sputnikarabic.ae/20230818/لافروف-يترأس-الوفد-الروسي-في-الدورة-الـ78-للجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1080197691.html
لافروف يترأس الوفد الروسي في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة
لافروف يترأس الوفد الروسي في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة
يترأس وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الوفد الروسي للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T11:59+0000
2023-08-18T11:59+0000
2023-08-18T11:59+0000
روسيا
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وجاء في قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، الذي نشر على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية: "اعتماد التشكيل التالي للوفد الروسي للمشاركة في أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة: سيرغي لافروف - وزير خارجية روسيا، العضو الدائم في مجلس الأمن الروسي (رئيسا للوفد) ".وسيضم الوفد نائب وزير الخارجية، سيرغي فيرشينين، ورئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد، غريغوري كاراسين، وممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، وزعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي ورئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما، ليونيد سلوتسكي.
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روسيا
لافروف يترأس الوفد الروسي في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة
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يترأس وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الوفد الروسي للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجاء في قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، الذي نشر على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية: "اعتماد التشكيل التالي للوفد الروسي للمشاركة في أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة: سيرغي لافروف - وزير خارجية روسيا، العضو الدائم في مجلس الأمن الروسي (رئيسا للوفد) ".
وسيضم الوفد نائب وزير الخارجية، سيرغي فيرشينين، ورئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد، غريغوري كاراسين، وممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، وزعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي ورئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما، ليونيد سلوتسكي.