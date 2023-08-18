https://sputnikarabic.ae/20230818/مؤتمر-دولي-يحذر-من-الانزلاق-لـحرب-عالمية-جديدة-1080204166.html

مؤتمر دولي يحذر من الانزلاق لـ"حرب عالمية جديدة"

مؤتمر دولي يحذر من الانزلاق لـ"حرب عالمية جديدة"

تبنى المؤتمر الدولي المناهض للفاشية، المنعقد في العاصمة البيلاروسية مينسك، اليوم الجمعة، بيانًا يشير إلى خطر انزلاق البشرية في هاوية حرب عالمية جديدة. 18.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-18T16:50+0000

2023-08-18T16:50+0000

2023-08-18T16:50+0000

العالم

أخبار بيلاروسيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103832/43/1038324311_0:59:1163:713_1920x0_80_0_0_8967f0c8b26f79961207e9e99534caa0.jpg

وذكر البيان الذي تمت الموافقة عليه في المؤتمر: "نحن نتحدث عن انزلاق البشرية في هاوية الحرب العالمية، والتي تتحقق بشكل أكثر حدة على أرض بيلاروسيا المقدسة، والتي جلبت النصيب الأكبر من التضحية في الحرب ضد الفاشية خلال الحرب الوطنية العظمى".وتشير الوثيقة إلى أنه "بعد الانقلاب في أوكرانيا، في عام 2014، وبدعم مباشر من الدول الغربية، وصلت القوى القومية إلى السلطة، و أصبحت النازية الجديدة أساسًا أيديولوجيا للدولة".وبحسب نص القرار، فإن "الغرب الجماعي، وبقيادة الولايات المتحدة، حاول تنفيذ سيناريو معقد لانقلاب في بيلاروسيا، عام 2020، يسعى إلى نقل البلاد إلى سيطرة خارجية وتحويلها إلى دولة معادية كموطئ قدم ضد روسيا".وأضاف البيان:وختم المشاركون في المؤتمر الدولي الثاني المناهض للفاشية: "تجد أفكار الفاشية وشكلها العدواني المتطرف من النازية أتباعًا جددًا في العديد من دول العالم، ولا سيما في الدول الغربية والولايات المتحدة، خدمة لمصالح الأوليغارشية المالية العالمية، والنخب السياسية الغربية الحديثة، والعمل على حساب المصالح القومية للشعوب، حيث يزرعون نظامًا من الديكتاتورية العالمية، ويسعون إلى تدمير الثقافة الإنسانية للعالم بأسره".

https://sputnikarabic.ae/20230731/الخارجية-الروسية-المصادقة-على-اتفاق-بين-موسكو-ومينسك-حول-إنشاء-مراكز-تدريب-قتالي-للعسكريين-1079577404.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم