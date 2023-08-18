https://sputnikarabic.ae/20230818/متظاهرون-يقيدون-أنفسهم-بالأصفاد-في-تل-أبيب-احتجاجا-لوقف-خدمة-القطار-الخفيف-فيالسبت-المقدس-فيديو-1080201480.html

متظاهرون يقيدون أنفسهم بالأصفاد في تل أبيب احتجاجا على وقف خدمة القطار يوم "السبت المقدس"... فيديو

متظاهرون يقيدون أنفسهم بالأصفاد في تل أبيب احتجاجا على وقف خدمة القطار يوم "السبت المقدس"... فيديو

قيّد عشرات الإسرائيليين أنفسهم بالأصفاد، اليوم الجمعة، داخل القطار الخفيف في تل أبيب، احتجاجا على إغلاق خدمة القطار يوم السبت المقدس، وحالات فصل الركاب النساء... 18.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-18T14:35+0000

2023-08-18T14:35+0000

2023-08-18T15:14+0000

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ولطالما عُرفت تل أبيب العاصمة الاقتصادية لإسرائيل بطابعها الليبرالي، وتشهد تظاهرات حاشدة، منذ مطلع العام الجاري، احتجاجا على خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل التي تمضي حكومة اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو، في تنفيذها.وتضم الحكومة التي توصف أنها الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل أحزابا من أقصى اليمين الديني والقومي في إسرائيل.ويعتبر يوم السبت (يبدأ مع غروب شمس الجمعة حتى التوقيت ذاته من اليوم التالي) لدى اليهود المتشددين يوم عطلة مقدس لا يجب فيه تشغيل أي آلات بما في ذلك القطارات.لكن تل أبيب التي شهدت أمس افتتاح نتنياهو، أول خدمة قطار خفيف في المدينة تربط شمالها بجنوبها بتكلفة 381 مليون دولار، ترفض وقف الخدمات العامة، يوم السبت.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "في اليوم الأول، لتشغيل القطار الخفيف تحصن متظاهرون ضد إغلاق القطار يوم السبت، وحالات إقصاء النساء في وسائل النقل العام الأخيرة، في أحد القطارات، اليوم الجمعة، في تل أبيب - حتى أن بعضهم قيدوا أنفسهم في أعمدة داخل القطار ومنعوا الأبواب من الإغلاق".وهتف المتظاهرون: "لن نتحرك من هنا... الشعب يريد قطار يوم السبت"، بحسب الصحيفة.ولم تقتصر الاحتجاجات ضد وقف القطار يوم السبت، على محطة واحدة من المحطات الـ 34، التي تم تدشينها رسميا، اليوم الجمعة، بل شملت عدة محطات، وفق الصحيفة.

https://sputnikarabic.ae/20230818/رغم-تقليل-الفارق-بينهما-استطلاع-رأي-إسرائيلي-يظهر-تراجع-نتنياهو-أمام-غانتس-1080190256.html

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