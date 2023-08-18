https://sputnikarabic.ae/20230818/مرتزقة-أمريكيون-يكشفون-الخسائر-الفادحة-للقوات-الأوكرانية-خلال-الهجوم-المضاد-1080189005.html

مرتزقة أمريكيون يكشفون الخسائر الفادحة للقوات الأوكرانية خلال الهجوم المضاد

مرتزقة أمريكيون يكشفون الخسائر الفادحة للقوات الأوكرانية خلال الهجوم المضاد

تحدث جنديين أمريكيين سابقين شاركا في الأعمال العدائية في أوكرانيا إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية، عن خسائر الهجوم المضاد، وأصيب كلاهما خلال الهجوم. 18.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-18T06:12+0000

2023-08-18T06:12+0000

2023-08-18T06:12+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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كلا الجنديين موجودان حاليًا في مستشفى في كييف، لكنهم يأملون أن يتم نقلهم بحلول نهاية هذا الأسبوع إلى ألمانيا، حيث سيخضعون لعملية جراحية.وأشار إلى أن نحو 40% من الجنود أصيبوا بجروح خطيرة لدرجة أنهم لم يتمكنوا بعد ذلك من العودة إلى الخدمة و"أصبحوا غير فعالين في القتال".وأضاف جندي أمريكي آخر: "كنا بالتأكيد نقاتل ضد قوة محترفة للغاية".ونقلت قناة "ABC News" عن الجنود والمرتزقة الأجانب حديثهم، وقال مرتزق آخر له سنوات عديدة من الخبرة القتالية ومتعاقد الآن أيضا مع الجيش الأوكراني، إنه "أصيب بجروح خطيرة خلال الموجة الأولى من الهجوم المضاد للجيش الأوكراني في يونيو (حزيران)".وقال: "لقد فقدنا ثلاث دبابات "ليوبارد" في يوم واحد لأنهم أمروا ببساطة التقدم إلى حقل الألغام".وادعى أن المعدات العسكرية الغربية مثل مركبات المشاة القتالية برادلي، التي قدمتها الولايات المتحدة لم يتم استخدامها بكامل طاقتها لأن بعض الجنود الأوكرانيين لم يكن لديهم التدريب أو الخبرة اللازمة.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهجوم المضاد الأوكراني لم يسفر عن أي تغييرات كبيرة في ميدان المعركة.وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وفي اتجاهات زابوروجيه، في 4 يونيو الماضي، ونشرت كييف ألوية مدربة من قبل "الناتو" ومسلحة بالتكنولوجيا الغربية. وبرغم ذلك، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إلى أن القوات الأوكرانية لم تنجح في أي من محاور الجبهة، وتتعرض لخسائر فادحة.وأضاف أن "خسائر أوكرانيا منذ بداية الهجوم المضاد بلغت أكثر من 26 ألف عسكري و3 آلاف وحدة من الأسلحة المختلفة".

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