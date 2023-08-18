عربي
https://sputnikarabic.ae/20230818/مرشح-رئاسي-أمريكي-الولايات-المتحدة-ستزول-من-الوجود-إذا-نشب-صراع-مع-روسيا-والصين-1080186729.html
مرشح رئاسي أمريكي: الولايات المتحدة ستزول من الوجود إذا نشب صراع مع روسيا والصين
مرشح رئاسي أمريكي: الولايات المتحدة ستزول من الوجود إذا نشب صراع مع روسيا والصين
أعرب مرشح الرئاسة الأمريكية فيفيك راماسوامي، عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستزول من الوجود إذا نشب صراع مع روسيا والصين. 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T00:37+0000
2023-08-18T00:37+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/17/1062614697_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_486d89fdb604efb7560b330dbb35cbca.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال راماسوامي في مقابلة مع الصحفي تاكر كارلسون بثت عبر موقع "إكس"، "أعتقد أن هناك فرصة قائمة وهي في حال ذهبنا إلى حرب مع تحالف من القوى النووية كروسيا والصين، فإن الولايات المتحدة كما نعرفها تخاطر بزوالها عن الوجود".وبالإضافة إلى ذلك، وبحسب قوله، فإن العقيدة الدفاعية القومية الأمريكية "منذ فترة طويلة لا تتكلم عن المفهوم الدفاعي".وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو، إن التعاون بين روسيا والصين في المجال العسكري ليس موجها ضد دول ثالثة.
https://sputnikarabic.ae/20230817/مصدر-لـ-سبوتنيك-أمريكا-توافق-على-إرسال-مقاتلات-إف-16من-الدنمارك-وهولندا-لأوكرانيا--عاجل-1080186392.html
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/17/1062614697_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_7ab41bd60d5edb7efa57c8e61197e5a6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, الصين
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, الصين

مرشح رئاسي أمريكي: الولايات المتحدة ستزول من الوجود إذا نشب صراع مع روسيا والصين

00:37 GMT 18.08.2023
© Sputnik . Vladimir Trefilovعلم روسيا و الولايات المتحدة
علم روسيا و الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2023
© Sputnik . Vladimir Trefilov
تابعنا عبرTelegramNabd
أعرب مرشح الرئاسة الأمريكية فيفيك راماسوامي، عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستزول من الوجود إذا نشب صراع مع روسيا والصين.
واشنطن - سبوتنيك. وقال راماسوامي في مقابلة مع الصحفي تاكر كارلسون بثت عبر موقع "إكس"، "أعتقد أن هناك فرصة قائمة وهي في حال ذهبنا إلى حرب مع تحالف من القوى النووية كروسيا والصين، فإن الولايات المتحدة كما نعرفها تخاطر بزوالها عن الوجود".

وأكد راماسوامي، أن الجانب الأمريكي غير قادر على الدفاع عن نفسه في مواجهة الأسلحة النووية.

وبالإضافة إلى ذلك، وبحسب قوله، فإن العقيدة الدفاعية القومية الأمريكية "منذ فترة طويلة لا تتكلم عن المفهوم الدفاعي".
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2023
مسؤول لـ "سبوتنيك": أمريكا توافق على إرسال مقاتلات "إف-16" من الدنمارك وهولندا لأوكرانيا
أمس, 23:05 GMT
وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو، إن التعاون بين روسيا والصين في المجال العسكري ليس موجها ضد دول ثالثة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала