https://sputnikarabic.ae/20230818/مرشح-رئاسي-أمريكي-الولايات-المتحدة-ستزول-من-الوجود-إذا-نشب-صراع-مع-روسيا-والصين-1080186729.html
مرشح رئاسي أمريكي: الولايات المتحدة ستزول من الوجود إذا نشب صراع مع روسيا والصين
مرشح رئاسي أمريكي: الولايات المتحدة ستزول من الوجود إذا نشب صراع مع روسيا والصين
أعرب مرشح الرئاسة الأمريكية فيفيك راماسوامي، عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستزول من الوجود إذا نشب صراع مع روسيا والصين. 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T00:37+0000
2023-08-18T00:37+0000
2023-08-18T00:37+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال راماسوامي في مقابلة مع الصحفي تاكر كارلسون بثت عبر موقع "إكس"، "أعتقد أن هناك فرصة قائمة وهي في حال ذهبنا إلى حرب مع تحالف من القوى النووية كروسيا والصين، فإن الولايات المتحدة كما نعرفها تخاطر بزوالها عن الوجود".وبالإضافة إلى ذلك، وبحسب قوله، فإن العقيدة الدفاعية القومية الأمريكية "منذ فترة طويلة لا تتكلم عن المفهوم الدفاعي".وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو، إن التعاون بين روسيا والصين في المجال العسكري ليس موجها ضد دول ثالثة.
https://sputnikarabic.ae/20230817/مصدر-لـ-سبوتنيك-أمريكا-توافق-على-إرسال-مقاتلات-إف-16من-الدنمارك-وهولندا-لأوكرانيا--عاجل-1080186392.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, الصين
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, الصين
مرشح رئاسي أمريكي: الولايات المتحدة ستزول من الوجود إذا نشب صراع مع روسيا والصين
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أعرب مرشح الرئاسة الأمريكية فيفيك راماسوامي، عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستزول من الوجود إذا نشب صراع مع روسيا والصين.
واشنطن - سبوتنيك. وقال راماسوامي في مقابلة مع الصحفي تاكر كارلسون بثت عبر موقع "إكس"، "أعتقد أن هناك فرصة قائمة وهي في حال ذهبنا إلى حرب مع تحالف من القوى النووية كروسيا والصين، فإن الولايات المتحدة كما نعرفها تخاطر بزوالها عن الوجود".
وبالإضافة إلى ذلك، وبحسب قوله، فإن العقيدة الدفاعية القومية الأمريكية "منذ فترة طويلة لا تتكلم عن المفهوم الدفاعي".
وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو، إن التعاون بين روسيا والصين في المجال العسكري ليس موجها ضد دول ثالثة.