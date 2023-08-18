https://sputnikarabic.ae/20230818/مسؤول-تونسي-الإجراءات-الفرنسية-بشأن-التأشيرة-تؤكد-تناقض-الغرب-مع-الشعارات-التي-يرفعها-1080204625.html

مسؤول تونسي: الإجراءات الفرنسية بشأن التأشيرة تؤكد تناقض الغرب مع الشعارات التي يرفعها

مسؤول تونسي: الإجراءات الفرنسية بشأن التأشيرة تؤكد تناقض الغرب مع الشعارات التي يرفعها

تستمر فرنسا في استخدام القيود على ملف "التأشيرة" للضغط على الدول المغاربية في ملفات سياسية، وأخرى متصلة بمكافحة الهجرة غير الشرعية. 18.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-18T17:06+0000

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طالت القيود التي تفرضها باريس على منح التأشيرة للتونسيين، الآلاف من شرائح مختلفة، كما حالت دون التحاق بعض الطلبة بدراستهم الجامعية، وكذلك منعت لم الشمل بين بعض الأسر، وفق مسؤول تونسي.وفي سبتمبر/ أيلول 2022، أعلنت فرنسا وتونس استئناف إصدار التأشيرات الفرنسية للتونسيين للمستويات الطبيعية، وجاء ذلك بعدما تم تقليصها، في وقت سابق، للضغط على الحكومة التونسية فيما يتعلق بقضية الهجرة غير الشرعية، غير أن الاحتجاجات الأخيرة أمام سفارة باريس في تونس، كشفت عن استمرار القيود على التأشيرات.تعليقا على الإجراءات الفرنسية، قال سامي الطاهري، المتحدث الرسمي باسم اتحاد الشغل التونسي (أكبر منظمة عمالية في البلاد)، إن "السلطات الفرنسية تمارس ضغوطا كثيرة منذ فترة، وخاصة على منح التأشيرات التي انخفضت من حيث العدد".وأضاف الطاهري في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "فرنسا عمدت إلى إطالة أمد مواعيد تسليم وتسلّم مطالب التأشيرات، إذ تعمد إلى ممارسة نوع من الضغط المتعلق بالعديد من الملفات ومنها ملف الهجرة غير النظامية، كما تمارس دون أن تعلن تخوفات أمنية حول "الإرهاب" وكأنها صنفت شباب تونس ضمن هذه الخانة".وتابع الطاهري، بقوله: "من خلال متابعة القنصليات الفرنسية والشركة المختصة بتقبل ملفات التأشيرة، يلاحظ صفوفا طويلة وطول انتظار، علاوة على تثقيل كاهل طالبي التأشيرة برسوم مرتفعة لا يتم استرجاعها في صورة رفض إسناد التأشيرة لطالبيها، مما مكن السفارة الفرنسية من تكديس أرباح خيالية قادرة على توفير التمويل الكافي لتصريف شؤونها، وربما الزيادة عليها بفوائض مهمة".ولفت إلى أن "الإجراءات التي فرضتها فرنسا أدت إلى خفض نسبة التأشيرات، وتباعد المواعيد، مما أثر كثيرا على مصالح العديد في تونس، ليمس الأمر أطباء ومهندسين ومحامين وغيرهم سواء من المهن الحرّة أو من الذين يشتغلون وظائف في المؤسسات التونسية العمومية".وأشار المتحدث الرسمي باسم اتحاد الشغل التونسي إلى أن "القيود المفروضة قد تدفع إلى تخلف بعض الطلبة عن مواعيد دراستهم الجامعية، بعد أن حازوا موافقة جامعاتهم في فرنسا، مما يضطرهم إلى خسارة أموال التسجيل وحجز تذاكر السفر، فضلا عن خسارة عام دراسي".ويكلف طلب تأشيرة إقامة طويلة الأجل رسوما تصل إلى 100 يورو مقابل 80 يورو لتأشيرة إقامة قصيرة، إضافة إلى مقابل تحديد الموعد وباقي تكاليف إعداد الملف، وهي رسوم لا يتم استرجاعها بعد رفض الملف، بحسب الطاهري.وتابع الطاهري: "عمدت السلطات الفرنسية منذ مدة على حجب التأشيرات على طالبيها من المتزوجين والمتزوجات، من حاملي الجنسية الفرنسية أو الحاصلين على إقامة دائمة في فرنسا، وهو ما باعد بين العائلات، وأضر بمصالحهم، مما دفع إلى احتجاجات كثيرة أمام السفارة الفرنسية في تونس".بشأن الإجراءات من الجانب التونسي، وردا على عمليات التضييق الفرنسية، يقول الطاهري إن "سلطات بلاده لم تتدخل للضغط على فرنسا، ولو بالإدانة".ويرى أن "ما تقوم به فرنسا والدول الغربية يتناقض مع الشعارات التي ترفعها حول الديمقراطية والحرية، ومنها حرية التنقل، وهي بذلك تكرس لمبدأ قائم على حرية تنقل "رأس المال" ومنع أو الحد من حرية تنقل اليد العاملة، إلا بالقدر الذي تحدّده هي وتحتاجه".ولفت إلى أن "الأمثلة على تناقض السياسيات الغربية كثيرة، ومنها تزايد طلبها على استقطاب هجرة النخبة من مهندسين وأطباء اختصاص وتقنيين، وإفراغ بلدان الجنوب منهم، بعد أن تكبّدت بلدانهم مصاريف باهظة لتعليمهم وتكوينهم، وتركهم فراغا كبيرا في بلدانهم مثل ما يحدث في تونس".

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