https://sputnikarabic.ae/20230818/مسافر-يسجل-مشهدا-مخيفا-لخروج-ألسنة-اللهب-من-محرك-طائرة-في-الجو-فيديو--1080201673.html
مسافر يسجل مشهدا مخيفا لخروج ألسنة اللهب من محرك طائرة في الجو... فيديو
مسافر يسجل مشهدا مخيفا لخروج ألسنة اللهب من محرك طائرة في الجو... فيديو
سجل مسافر مشهدا مخيفا لخروج ألسنة اللهب من محرك طائرة ركاب أمريكية، الأمر الذي تسبب بهبوطها بشكل اضطراري. 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T14:49+0000
2023-08-18T14:49+0000
2023-08-18T14:49+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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وتظهر مشاهد الفيديو الذي تم تصويره من نافذة الطائرة أثناء طيرانها على ارتفاع عال من الأرض، خروج ألسنة اللهب من أسفل الجناح الجانبي الكبير للطائرة، وهو الجزء الذي يعلق عليه المحرك النفاث.وأشارت المصار إلى أن الطائرة كانت متجهة من ولاية هيوستن إلى المكسيك، لكن بعد الحادثة، هبطت الطائرة اضطراريا بعد إقلاعها بوقت قصير.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
مسافر يسجل مشهدا مخيفا لخروج ألسنة اللهب من محرك طائرة في الجو... فيديو
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سجل مسافر مشهدا مخيفا لخروج ألسنة اللهب من محرك طائرة ركاب أمريكية، الأمر الذي تسبب بهبوطها بشكل اضطراري.
وتظهر مشاهد الفيديو الذي تم تصويره من نافذة الطائرة أثناء طيرانها على ارتفاع عال من الأرض، خروج ألسنة اللهب من أسفل الجناح الجانبي الكبير للطائرة، وهو الجزء الذي يعلق عليه المحرك النفاث.
وأشارت المصار إلى أن الطائرة كانت متجهة من ولاية هيوستن إلى المكسيك، لكن بعد الحادثة، هبطت الطائرة اضطراريا بعد إقلاعها بوقت قصير.