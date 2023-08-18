https://sputnikarabic.ae/20230818/مفاعل-بوزن-1500-طن-عالق-في-طريق-بسبب-الحرارة-فيديو-1080198224.html
مفاعل بوزن 1500 طن عالق في طريق بسبب الحرارة... فيديو
مفاعل بوزن 1500 طن عالق في طريق بسبب الحرارة... فيديو
مشاهد لمفاعل عالق على طريق في ليتوانيا بسبب درجات الحرارة المرتفعة وسخونة الأسفلت. 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T12:36+0000
2023-08-18T12:36+0000
2023-08-18T12:36+0000
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علق مفاعل ضخم يزن 1500 طن على أحد الطرق في ليتوانيا، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وسخونة الأسفلت، وذلك أثناء نقله من ميناء كلايبيدا إلى مصفاة مازيكياي للنفط شمال غربي البلاد.يفترض في هذه الحالات، أن يخطط وكلاء النقل بعناية لكل جزء من الرحلة، مع مراعاة المتغيرات مثل الأحوال الجوية والكثافة السكانية وسلامة البنية التحتية.وبحسب كريستينا جيندفيلي، المتحدثة باسم أورلين لييتوفا، مشغل المصفاة، من المتوقع تسليم المفاعل في الموعد المحدد، في 18 أغسطس/ آب رغم التأخير.ويبلغ طول المفاعل 100 متر وعرضه 6.5 متر وارتفاعه 10 أمتار. سيتم استخدام المفاعل لتحديث مصفاة النفط مازيكياي.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
مفاعل بوزن 1500 طن عالق في طريق بسبب الحرارة... فيديو
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مشاهد لمفاعل عالق على طريق في ليتوانيا بسبب درجات الحرارة المرتفعة وسخونة الأسفلت.
علق مفاعل ضخم يزن 1500 طن على أحد الطرق في ليتوانيا، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وسخونة الأسفلت، وذلك أثناء نقله من ميناء كلايبيدا إلى مصفاة مازيكياي للنفط شمال غربي البلاد.
يفترض في هذه الحالات، أن يخطط وكلاء النقل بعناية لكل جزء من الرحلة، مع مراعاة المتغيرات مثل الأحوال الجوية والكثافة السكانية وسلامة البنية التحتية.
وبحسب كريستينا جيندفيلي، المتحدثة باسم أورلين لييتوفا، مشغل المصفاة، من المتوقع تسليم المفاعل في الموعد المحدد، في 18 أغسطس/ آب رغم التأخير.
ويبلغ طول المفاعل 100 متر وعرضه 6.5 متر وارتفاعه 10 أمتار. سيتم استخدام المفاعل لتحديث مصفاة النفط مازيكياي.