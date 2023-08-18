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https://sputnikarabic.ae/20230818/مقاتلة-روسية-تجوب-سماء-القطب-الشمالي-بحثا-عن-عدو-محتمل-فيديو-1080206607.html
مقاتلة روسية تجوب سماء القطب الشمالي بحثا عن "عدو محتمل"... فيديو
مقاتلة روسية تجوب سماء القطب الشمالي بحثا عن "عدو محتمل"... فيديو
شددت القيادة الروسية مرارًا على أهمية القطب الشمالي الاستراتيجية بالنسبة للبلاد من كافة النواحي. 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T17:41+0000
2023-08-18T17:41+0000
روسيا
رصد عسكري
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وحرص الجيش الروسي على تأكيد جاهزيته لأي طارئ، بما في ذلك لمواجهة أي عدو محتمل.ونشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد تظهر تنفيذ مقاتلات من طراز "ميغ- 29 كا" مناورات لاكتشاف واعتراض عدو مفترض في المجال الجوي للقطب الشمالي.كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 14 أغسطس/ آب الجاري، أن "حاملات الصواريخ الاستراتيجية "تو- 160" و"تو- 95 إم إس" و"تو- 22 إم 3" نفذت طلعات جوية دورية فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق والمحيط المتجمد الشمالي".وأشار البيان إلى أنه "شارك في المهمة حاملات صواريخ استراتيجية "تو- 160" و"تو- 95 إم إس"، بالإضافة إلى قاذفات بعيدة المدى "تو-22 إم 3".
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

مقاتلة روسية تجوب سماء القطب الشمالي بحثا عن "عدو محتمل"... فيديو

17:41 GMT 18.08.2023
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصورعرض جوي عسكري في منتدى "أرميا 2020" في كوبينكا بضواحي موسكو - المقاتلات "ميغ - 29"
عرض جوي عسكري في منتدى أرميا 2020 في كوبينكا بضواحي موسكو - المقاتلات ميغ - 29 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2023
© Sputnik . Alexander Vilf
/
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شددت القيادة الروسية مرارًا على أهمية القطب الشمالي الاستراتيجية بالنسبة للبلاد من كافة النواحي.
وحرص الجيش الروسي على تأكيد جاهزيته لأي طارئ، بما في ذلك لمواجهة أي عدو محتمل.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد تظهر تنفيذ مقاتلات من طراز "ميغ- 29 كا" مناورات لاكتشاف واعتراض عدو مفترض في المجال الجوي للقطب الشمالي.
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 14 أغسطس/ آب الجاري، أن "حاملات الصواريخ الاستراتيجية "تو- 160" و"تو- 95 إم إس" و"تو- 22 إم 3" نفذت طلعات جوية دورية فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق والمحيط المتجمد الشمالي".

وتابعت الوزارة: "قامت الطائرات البعيدة المدى برحلات مجدولة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق وبارنتس والنرويج وشرق سيبيريا وتشوكشي وبوفورت سيز والمحيط المتجمد الشمالي".

وأشار البيان إلى أنه "شارك في المهمة حاملات صواريخ استراتيجية "تو- 160" و"تو- 95 إم إس"، بالإضافة إلى قاذفات بعيدة المدى "تو-22 إم 3".
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