https://sputnikarabic.ae/20230818/وزير-أردني-شركات-دولية-أبدت-اهتمامها-بالتنقيب-عن-النفط-والغاز-في-المملكة-1080198023.html

وزير أردني: شركات دولية أبدت اهتمامها بالتنقيب عن النفط والغاز في المملكة

وزير أردني: شركات دولية أبدت اهتمامها بالتنقيب عن النفط والغاز في المملكة

أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، اليوم الجمعة، أن المملكة ترحب بأي استثمار في مجال النفط والغاز في بلاده. 18.08.2023, سبوتنيك عربي

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ونقلت وكالة "عمون"، مساء اليوم الجمعة، عن صالح الخرابشة، أن عدة شركات دولية قد أبدت اهتمامها بدراسة البيانات المتوفرة بشأن المناطق المختلفة في المملكة والخاصة بالتنقيب عن النفط والغاز.وأوضح الوزير الأردني أن "عددا من الشركات اليوم تنظر إلى البيانات وتدرسها، بالإضافة إلى الأنشطة التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع شركة البترول الوطنية، والأردن يرحب بأي استثمار في هذا المجال".ولفت صالح الخرابشة إلى أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية تتعاون مع عدة شركات خاصة بالتنقيب عن النفط والغاز، بغرض التنقيب عن النفط والغاز في المناطق المفتوحة لذلك، منوّها إلى أن "رؤية الحكومة الأردنية في القطاع رسم السياسة العامة، ويكون القطاع الخاص هو من يقدم الخدمة".وذكر وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، أن المملكة نجحت في استقطاب عدة استثمارات في توليد الطاقة الكهربائية.ويشار إلى أنه في التاسع من شهر يوليو/ تموز الماضي، وقعت مصر والأردن اتفاقية تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز في كلا البلدين، وأنه بموجب الاتفاق يستخدم الجانب المصري وحدة التخزين والتغييز العائمة في العقبة خلال المدة المتبقية من عقد استئجار الباخرة العائمة.وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، في التاريخ نفسه، إن الهدف الرئيس من الاتفاقية هو الاستفادة من موارد البلدين بكفاءة أعلى وكلفة أقل، واستخدام الباخرة العائمة في العقبة سيكون حتى نهاية عقد استئجار الباخرة بنهاية عام 2025، وبعدها سيتم استخدام وحدة التغييز الشاطئية التي تنفذها الوزارة حاليا.

https://sputnikarabic.ae/20230609/اتفاق-مصري-أردني-للتعاون-في-مجال-الغاز-الطبيعي-1077951350.html

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