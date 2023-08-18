https://sputnikarabic.ae/20230818/وزير-أردني-شركات-دولية-أبدت-اهتمامها-بالتنقيب-عن-النفط-والغاز-في-المملكة-1080198023.html
وزير أردني: شركات دولية أبدت اهتمامها بالتنقيب عن النفط والغاز في المملكة
وزير أردني: شركات دولية أبدت اهتمامها بالتنقيب عن النفط والغاز في المملكة
أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، اليوم الجمعة، أن المملكة ترحب بأي استثمار في مجال النفط والغاز في بلاده. 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T12:31+0000
2023-08-18T12:31+0000
2023-08-18T12:31+0000
أخبار الأردن
العالم العربي
الأخبار
مصر
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/06/1063158966_356:0:3997:2048_1920x0_80_0_0_4461c577474ab999980445d32ab14c82.jpg
ونقلت وكالة "عمون"، مساء اليوم الجمعة، عن صالح الخرابشة، أن عدة شركات دولية قد أبدت اهتمامها بدراسة البيانات المتوفرة بشأن المناطق المختلفة في المملكة والخاصة بالتنقيب عن النفط والغاز.وأوضح الوزير الأردني أن "عددا من الشركات اليوم تنظر إلى البيانات وتدرسها، بالإضافة إلى الأنشطة التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع شركة البترول الوطنية، والأردن يرحب بأي استثمار في هذا المجال".ولفت صالح الخرابشة إلى أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية تتعاون مع عدة شركات خاصة بالتنقيب عن النفط والغاز، بغرض التنقيب عن النفط والغاز في المناطق المفتوحة لذلك، منوّها إلى أن "رؤية الحكومة الأردنية في القطاع رسم السياسة العامة، ويكون القطاع الخاص هو من يقدم الخدمة".وذكر وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، أن المملكة نجحت في استقطاب عدة استثمارات في توليد الطاقة الكهربائية.ويشار إلى أنه في التاسع من شهر يوليو/ تموز الماضي، وقعت مصر والأردن اتفاقية تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز في كلا البلدين، وأنه بموجب الاتفاق يستخدم الجانب المصري وحدة التخزين والتغييز العائمة في العقبة خلال المدة المتبقية من عقد استئجار الباخرة العائمة.وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، في التاريخ نفسه، إن الهدف الرئيس من الاتفاقية هو الاستفادة من موارد البلدين بكفاءة أعلى وكلفة أقل، واستخدام الباخرة العائمة في العقبة سيكون حتى نهاية عقد استئجار الباخرة بنهاية عام 2025، وبعدها سيتم استخدام وحدة التغييز الشاطئية التي تنفذها الوزارة حاليا.
https://sputnikarabic.ae/20230609/اتفاق-مصري-أردني-للتعاون-في-مجال-الغاز-الطبيعي-1077951350.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/06/1063158966_811:0:3542:2048_1920x0_80_0_0_b94856ba4a4ccaa2998dcbec3db860d0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, العالم العربي, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن
أخبار الأردن, العالم العربي, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن
وزير أردني: شركات دولية أبدت اهتمامها بالتنقيب عن النفط والغاز في المملكة
تابعنا عبر
أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، اليوم الجمعة، أن المملكة ترحب بأي استثمار في مجال النفط والغاز في بلاده.
ونقلت وكالة
"عمون"، مساء اليوم الجمعة، عن صالح الخرابشة، أن عدة شركات دولية قد أبدت اهتمامها بدراسة البيانات المتوفرة بشأن المناطق المختلفة في المملكة والخاصة بالتنقيب عن النفط والغاز.
وأوضح الوزير الأردني أن "عددا من الشركات اليوم تنظر إلى البيانات وتدرسها، بالإضافة إلى الأنشطة التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع شركة البترول الوطنية، والأردن يرحب بأي استثمار في هذا المجال".
ولفت صالح الخرابشة إلى أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية تتعاون مع عدة شركات خاصة بالتنقيب عن النفط والغاز
، بغرض التنقيب عن النفط والغاز في المناطق المفتوحة لذلك، منوّها إلى أن "رؤية الحكومة الأردنية في القطاع رسم السياسة العامة، ويكون القطاع الخاص هو من يقدم الخدمة".
وذكر وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، أن المملكة نجحت في استقطاب عدة استثمارات في توليد الطاقة الكهربائية.
ويشار إلى أنه في التاسع من شهر يوليو/ تموز الماضي، وقعت مصر والأردن اتفاقية تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز في كلا البلدين، وأنه بموجب الاتفاق يستخدم الجانب المصري وحدة التخزين والتغييز العائمة في العقبة خلال المدة المتبقية من عقد استئجار الباخرة العائمة.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، في التاريخ نفسه، إن الهدف الرئيس من الاتفاقية
هو الاستفادة من موارد البلدين بكفاءة أعلى وكلفة أقل، واستخدام الباخرة العائمة في العقبة سيكون حتى نهاية عقد استئجار الباخرة بنهاية عام 2025، وبعدها سيتم استخدام وحدة التغييز الشاطئية التي تنفذها الوزارة حاليا.