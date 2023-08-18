https://sputnikarabic.ae/20230818/وزير-الخارجية-الإيراني-أجريت-مع-ولي-العهد-السعودي-محادثات-صريحة-ومفيدة-ومثمرة-1080204312.html

وزير الخارجية الإيراني: أجريت مع ولي العهد السعودي محادثات "صريحة ومفيدة ومثمرة"

وزير الخارجية الإيراني: أجريت مع ولي العهد السعودي محادثات "صريحة ومفيدة ومثمرة"

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبد اللهيان، اليوم الجمعة، إن "إيران والمملكة العربية السعودية تتفقان على الأمن والتنمية للمنطقة بأسرها". 18.08.2023, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك في تغريدة له على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، عن لقاء جمع بينه وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في جدة، واستغرق 90 دقيقة، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".وأشار عبد اللهيان إلى أن محادثاته مع ابن سلمان كانت "صريحة ومفيدة ومثمرة تقوم على سياسة الجوار"، بحسب قوله.وأشار إلى أنه "بفضل إرادة قادة إيران والسعودية، إبراهيم رئيسي والملك سلمان بن عبد العزيز، تم التأكيد على العلاقات الثنائية المستقرة في جميع المجالات".وشدد الوزير الإيراني على "اتفاق السعودية وإيران على الأمن والتنمية للجميع في المنطقة".وفي وقت سابق من أمس الخميس، ناقش وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في لقاء مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان، في الرياض العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.وفي إشارة إلى مجالات التعاون المختلفة بين إيران والسعودية، اقترح عبد اللهيان، تشكيل لجان متخصصة مشتركة للتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وهو ما رحب به ابن فرحان.وأضاف عبد اللهيان أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لإطلاق لجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين".يشار إلى أن السفارة الإيرانية لدى الرياض، نشرت تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على موقع "إكس"، صباح اليوم الجمعة، أكدت من خلالها أن "وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد تفقد سفارة بلاده لدى المملكة وأطلع على جهود تجهيزها في سبيل إعادة فتحها".

https://sputnikarabic.ae/20230818/ولي-العهد-السعودي-يستقبل-وزير-الخارجية-الإيراني-في-جدة-صور-وفيديو-1080196892.html

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