عربي
https://sputnikarabic.ae/20230818/وزير-الخارجية-الإيراني-أجريت-مع-ولي-العهد-السعودي-محادثات-صريحة-ومفيدة-ومثمرة-1080204312.html
وزير الخارجية الإيراني: أجريت مع ولي العهد السعودي محادثات "صريحة ومفيدة ومثمرة"
وزير الخارجية الإيراني: أجريت مع ولي العهد السعودي محادثات "صريحة ومفيدة ومثمرة"
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبد اللهيان، اليوم الجمعة، إن "إيران والمملكة العربية السعودية تتفقان على الأمن والتنمية للمنطقة بأسرها". 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T16:53+0000
2023-08-18T16:53+0000
السعودية
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/13/1077225510_0:0:1892:1065_1920x0_80_0_0_774875c186210086695e16077aeb8ade.jpg
جاء ذلك في تغريدة له على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، عن لقاء جمع بينه وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في جدة، واستغرق 90 دقيقة، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".وأشار عبد اللهيان إلى أن محادثاته مع ابن سلمان كانت "صريحة ومفيدة ومثمرة تقوم على سياسة الجوار"، بحسب قوله.وأشار إلى أنه "بفضل إرادة قادة إيران والسعودية، إبراهيم رئيسي والملك سلمان بن عبد العزيز، تم التأكيد على العلاقات الثنائية المستقرة في جميع المجالات".وشدد الوزير الإيراني على "اتفاق السعودية وإيران على الأمن والتنمية للجميع في المنطقة".وفي وقت سابق من أمس الخميس، ناقش وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في لقاء مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان، في الرياض العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.وفي إشارة إلى مجالات التعاون المختلفة بين إيران والسعودية، اقترح عبد اللهيان، تشكيل لجان متخصصة مشتركة للتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وهو ما رحب به ابن فرحان.وأضاف عبد اللهيان أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لإطلاق لجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين".يشار إلى أن السفارة الإيرانية لدى الرياض، نشرت تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على موقع "إكس"، صباح اليوم الجمعة، أكدت من خلالها أن "وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد تفقد سفارة بلاده لدى المملكة وأطلع على جهود تجهيزها في سبيل إعادة فتحها".
https://sputnikarabic.ae/20230818/ولي-العهد-السعودي-يستقبل-وزير-الخارجية-الإيراني-في-جدة-صور-وفيديو-1080196892.html
السعودية
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/13/1077225510_229:0:1888:1244_1920x0_80_0_0_db9ebf1bf407af260ada6b64a31ad4de.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
السعودية, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن

وزير الخارجية الإيراني: أجريت مع ولي العهد السعودي محادثات "صريحة ومفيدة ومثمرة"

16:53 GMT 18.08.2023
© Photo / Saudi Ministry of Informationولي العهد السعودي محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2023
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
© Photo / Saudi Ministry of Information
تابعنا عبرTelegramNabd
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبد اللهيان، اليوم الجمعة، إن "إيران والمملكة العربية السعودية تتفقان على الأمن والتنمية للمنطقة بأسرها".
جاء ذلك في تغريدة له على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، عن لقاء جمع بينه وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في جدة، واستغرق 90 دقيقة، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".
وأشار عبد اللهيان إلى أن محادثاته مع ابن سلمان كانت "صريحة ومفيدة ومثمرة تقوم على سياسة الجوار"، بحسب قوله.
وأشار إلى أنه "بفضل إرادة قادة إيران والسعودية، إبراهيم رئيسي والملك سلمان بن عبد العزيز، تم التأكيد على العلاقات الثنائية المستقرة في جميع المجالات".
وشدد الوزير الإيراني على "اتفاق السعودية وإيران على الأمن والتنمية للجميع في المنطقة".
وفي وقت سابق من أمس الخميس، ناقش وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في لقاء مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان، في الرياض العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2023
ولي العهد السعودي يستقبل وزير الخارجية الإيراني في جدة... صور وفيديو
11:51 GMT
وفي إشارة إلى مجالات التعاون المختلفة بين إيران والسعودية، اقترح عبد اللهيان، تشكيل لجان متخصصة مشتركة للتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وهو ما رحب به ابن فرحان.
وأضاف عبد اللهيان أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لإطلاق لجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين".
يشار إلى أن السفارة الإيرانية لدى الرياض، نشرت تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على موقع "إكس"، صباح اليوم الجمعة، أكدت من خلالها أن "وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد تفقد سفارة بلاده لدى المملكة وأطلع على جهود تجهيزها في سبيل إعادة فتحها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала