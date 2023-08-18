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https://sputnikarabic.ae/20230818/وسائل-إعلام-تكشف-عن-موعد-انتهاء-تدريب-الطيارين-الأوكرانيين-على-إف---16-1080199757.html
وسائل إعلام تكشف عن موعد انتهاء تدريب الطيارين الأوكرانيين على "إف - 16"
وسائل إعلام تكشف عن موعد انتهاء تدريب الطيارين الأوكرانيين على "إف - 16"
ذكرت وسائل إعلام في بيان، اليوم الجمعة، أن تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات "إف - 16" لن يكتمل، حتى صيف عام 2024. 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T13:40+0000
2023-08-18T13:40+0000
العالم
روسيا
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وفي وقت سابق، أكّد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لوكالة "سبوتنيك"، أن "واشنطن قررت الموافقة على نقل طائرات مقاتلة أمريكية من الجيل الرابع من طراز "إف - 16" إلى كييف، من الدنمارك وهولندا".وصرّحت وزيرة الدفاع الهولندية، كايسا أولونغرن، اليوم الجمعة، بأن "هولندا على اتصال مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز "إف –16".وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الـ"ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن الولايات المتحدة وأقمارها الصناعية في حلف شمال الأطلسي تخلق خطر حدوث صدام مسلح مباشر مع روسيا، وهو أمر محفوف بعواقب كارثية.ووفقا له: "حقيقة أن كييف لديها طائرات مقاتلة من طراز "إف - 16" قادرة على حمل أسلحة نووية ستعتبر من قبل روسيا تهديدًا من الغرب في المجال النووي".
https://sputnikarabic.ae/20230818/أنظمة-روسية-قادرة-على-التعامل-مع-مقاتلات-إف-16-1080197481.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

وسائل إعلام تكشف عن موعد انتهاء تدريب الطيارين الأوكرانيين على "إف - 16"

13:40 GMT 18.08.2023
© AP Photo / Dimitri Messinisطائرة حربية إف 16
طائرة حربية إف 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2023
© AP Photo / Dimitri Messinis
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ذكرت وسائل إعلام في بيان، اليوم الجمعة، أن تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات "إف - 16" لن يكتمل، حتى صيف عام 2024.
وفي وقت سابق، أكّد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لوكالة "سبوتنيك"، أن "واشنطن قررت الموافقة على نقل طائرات مقاتلة أمريكية من الجيل الرابع من طراز "إف - 16" إلى كييف، من الدنمارك وهولندا".
وصرّحت وزيرة الدفاع الهولندية، كايسا أولونغرن، اليوم الجمعة، بأن "هولندا على اتصال مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز "إف –16".

وجاء في صحيفة "إن إل تايمز" الهولندية، أن "الأمر قد يستغرق عامًا آخر قبل إرسال طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا، وأن الطيارين الأوكرانيين الأوائل من المحتمل أن يكملوا تدريبهم، في الصيف المقبل فقط".

الطائرة المقاتلة كي إف - 16 التابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أنظمة روسية قادرة على تدمير مقاتلات "إف-16"
12:25 GMT
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الـ"ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن الولايات المتحدة وأقمارها الصناعية في حلف شمال الأطلسي تخلق خطر حدوث صدام مسلح مباشر مع روسيا، وهو أمر محفوف بعواقب كارثية.
ووفقا له: "حقيقة أن كييف لديها طائرات مقاتلة من طراز "إف - 16" قادرة على حمل أسلحة نووية ستعتبر من قبل روسيا تهديدًا من الغرب في المجال النووي".
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