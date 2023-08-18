https://sputnikarabic.ae/20230818/وسائل-إعلام-تكشف-عن-موعد-انتهاء-تدريب-الطيارين-الأوكرانيين-على-إف---16-1080199757.html

وسائل إعلام تكشف عن موعد انتهاء تدريب الطيارين الأوكرانيين على "إف - 16"

وسائل إعلام تكشف عن موعد انتهاء تدريب الطيارين الأوكرانيين على "إف - 16"

ذكرت وسائل إعلام في بيان، اليوم الجمعة، أن تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات "إف - 16" لن يكتمل، حتى صيف عام 2024. 18.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-18T13:40+0000

2023-08-18T13:40+0000

2023-08-18T13:40+0000

العالم

روسيا

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وفي وقت سابق، أكّد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لوكالة "سبوتنيك"، أن "واشنطن قررت الموافقة على نقل طائرات مقاتلة أمريكية من الجيل الرابع من طراز "إف - 16" إلى كييف، من الدنمارك وهولندا".وصرّحت وزيرة الدفاع الهولندية، كايسا أولونغرن، اليوم الجمعة، بأن "هولندا على اتصال مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز "إف –16".وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الـ"ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن الولايات المتحدة وأقمارها الصناعية في حلف شمال الأطلسي تخلق خطر حدوث صدام مسلح مباشر مع روسيا، وهو أمر محفوف بعواقب كارثية.ووفقا له: "حقيقة أن كييف لديها طائرات مقاتلة من طراز "إف - 16" قادرة على حمل أسلحة نووية ستعتبر من قبل روسيا تهديدًا من الغرب في المجال النووي".

https://sputnikarabic.ae/20230818/أنظمة-روسية-قادرة-على-التعامل-مع-مقاتلات-إف-16-1080197481.html

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