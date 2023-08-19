https://sputnikarabic.ae/20230819/أوكرانيا-تنقل-تقارير-لواشنطن-حول-استخدام-القذائف-العنقودية-والناتو-ينظر-في-توريد-مقاتلات-إلى-كييف-1080224806.html

أوكرانيا تنقل تقارير لواشنطن حول استخدام القذائف العنقودية و"الناتو" ينظر في توريد مقاتلات إلى كييف

أوكرانيا تنقل تقارير لواشنطن حول استخدام القذائف العنقودية و"الناتو" ينظر في توريد مقاتلات إلى كييف

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، باتريك رايدر، إن أوكرانيا تنقل معلومات إلى الولايات المتحدة بشأن الاستخدام المناسب للذخائر العنقودية التي قدمتها... 19.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-19T11:24+0000

2023-08-19T11:24+0000

2023-08-19T11:24+0000

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أوكرانيا تنقل تقارير لواشنطن حول استخدام القذائف العنقودية.. والناتو ينظر في توريد طائرات مقاتلة إلى كييف أوكرانيا تنقل تقارير لواشنطن حول استخدام القذائف العنقودية.. والناتو ينظر في توريد طائرات مقاتلة إلى كييف

وأوضح رايدر خلال مؤتمر صحفي، أن التقارير تشير إلى أن الأوكرانيين يستخدمون الذخائر وفقا لالتزاماتهم بشكل صحيح بناء على المعلومات التي يقدمونها، مؤكدا عدم وجود مخاوف أمريكية في هذا الإطار.من جهة أخرى، ذكر الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أن القرار النهائي بتوريد الطائرات المقاتلة إلى كييف لم يُتخذ بعد، لكنه لم يستبعد مثل هذا الاحتمال.وأشار في مقابلة تلفزيونية، إلى أن الأطراف الغربية لم تتخذ القرار بشأن المقاتلات، وذلك رغم إعلان أوكرانيا سابقا أن تدريب الطيارين الأوكرانيين سيبدأ هذا الشهر، ويستغرق 6 أشهر.وقال الخبير العسكري والاستراتيجي، أمين احطيط، إنوأضاف: "لهذا السبب بدأت تظهر انشقاقات وخلافات وتباين في الرأي بين أوكرانيا والغرب لتنازع تحمل المسؤولية عن الإخفاقات العسكرية الحاصلة حتى الآن، وبالتالي تُعتبر القنابل العنقودية إحدى المواقف الضعيفة لهذا الحلف الغربي الداعم لأوكرانيا، ولهذا السبب ظهرت تسريبات ومواقف متباينة بين الأطراف الغربية".السفارة الروسية في واشنطن تحذر من انتهاكات واشنطن لاتفاقية الأسلحة البيولوجيةأكدت السفارة الروسية في واشنطن، أن الولايات المتحدة تتجاهل مطالب موسكو بشأن انتهاكات أمريكية جسيمة لاتفاقية الأسلحة البيولوجية.وجاء في بيان السفارة، أن روسيا حذرت من الانتهاكات الجسيمة من جانب الولايات المتحدة لالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية، مبينة أن واشنطن تتجاهل هذه المطالب، وتبرر لنفسها بأن برنامجها يحمل "عنصرا إنسانيا".وأعلن رئيس قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، أن الولايات المتحدة بدأت الاستعدادات لوباء جديد، خلال البحث عن طفرات فيروسية.وذكر أن من بين الأولويات: إدارة الاستعداد للأوبئة، وسياسات الاستجابة التي استحدثتها هي تطوير لقاحات وعقاقير لمكافحة الفيروسات ومتغيراتها المعدلة وراثيا، فضلا عن إدخال تكنولوجيا متقدمة في الإنتاج الحيوي.ويرى أستاذ العلوم السياسية، جمال الشلبي، أن "التحذير الروسي يأتي في إطار الصراع القائم في أوكرانيا مع الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا".وقال إنوذكر أن "التحذير الروسي يعد تحذيرا مبكرا، من حرب عالمية ثالثة من خلال هذه الأسلحة الممنوعة والمحرمة دوليا".السعودية وإيران تتفقان على تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي وحل الملفات العالقة في المنطقةقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران نقطة مفصلية للأمن في المنطقة.وخلال استقبال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في الرياض، أكد بن فرحان، على تطلع المملكة لتعزيز العلاقات الثنائية مع طهران، مضيفاً أن الرغبة صادقة وجدية لتعزيز الثقة المتبادلة بين الجانبين.وفي مؤتمر صحفي مشترك، نوّه عبد اللهيان إلى أن طهران والرياض عازمتان على توسيع التعاون الثنائي، مشيدا بالتقدم المحرز في تطبيع العلاقات بينهما.وبيّن أن طهران والرياض يمكنهما العمل لحل الموضوعات العالقة في المنطقة بشكل فوري، مشيرا إلى أن طهران تدعم تحقيق الأمن والسلام في المنطقة دون تجزئة.كما أعلن عبد اللهيان، عن زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للسعودية، وأنه قبل دعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة المملكة، مشيرا إلى أنه سيلبيها في الوقت المناسب.ووصف الكاتب والمحلل السياسي السعودي، طلال الحربي، تصريحات وزيري الخارجية السعودي والإيراني بأنها "إيجابية ومتسقة مع طبيعة المرحلة التي بدأها البلدان"، مشيرا إلى أن "هذه العلاقات ستُتوّج بزيارة الرئيس الإيراني للسعودية، مبينا أن الزيارة لم يحدد موعدها لأمور تنسيقية فقط وليست سياسية".وأشار إلى أنمن جهته، قال رئيس المركز العربي لتحليل السياسات الإيرانية، محمد محسن أبو النور، إن "تصريحات وزيري الخارجية تشير إلى أن هناك انفتاحا لحل المشاكل، كخطوة أولى لتوسيع العلاقات".ولفت إلى أن "هناك ملفات عالقة مثل الخلاف الحدودي مع الكويت والسعودية حول الحقول النفطية فضلا عن الملفات العالقة في اليمن وسوريا"، مبينا أن "العلاقة ستأخذ شكلا تصاعديا، في اختبار نوايا بينهما من خلال الإجراءات التي تمارس على الأرض".الإمارات تدعو حركة "أنصار الله" لوقف الهجمات على خطوط التماس.. وتحث على حوار وطني شاملدعت دولة الإمارات إلى حل شامل ودائم في اليمن من خلال حوار وطني يجمع كافة الأطياف، مؤكدة دعمها لجهود الأمم المتحدة بتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لليمن وشعبه.وفي بيان لها، أعربت أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة لبعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة، في جلسة لمجلس الأمن، بشأن الحالة في اليمن عن "قلقها إزاء استمرار الهجمات الحوثية على طول خطوط التماس في عدد من المحافظات، رغم التهدئة الهشة التي يشهدها اليمن".وجددت الحفيتي دعوة الإمارات إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات، والامتناع عن عرقلة الجهود التي يبذلها الوسطاء الأمميون والإقليميون، في سبيل التوصلِ إلى حل سياسي شاملٍ للأزمة اليمنية.وأوضحت أن تحقيق السلام يتطلب وقفا شاملا لإطلاق النار، واتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه، بما يشمل الإفراج عن جميع الأسرى والمحتجزين، إضافة إلى فتح الطرقات، ورفع الحصار عن مدينة تعز.وقال الكاتب والمحلل السياسي اليمني، محمد جميح، إن "الأوضاع في اليمن تتجه إلى التهدئة، منذ الاتفاق الإيراني السعودي برعاية صينية".وأوضح أنوأشار إلى "عودة الوفد العماني لإحياء المفاوضات"، لافتا إلى أن "الدعوة الإماراتية الأخيرة جاءت متجاوبة مع جهود دولية أفضت إلى إرسال الوفد العماني".النيابة السودانية تصدر لائحة اتهامات بـ"جرائم حرب" ضد الدعم السريع.. والخارجية تطالب بتصنيفها جماعة إرهابيةطالبت وزارة الخارجية السودانية المجتمع الدولي بإدانة قوات الدعم السريع واعتبارها منظمة إرهابية وتحميلها المسؤولية القانونية والأخلاقية أمام آليات العدالة الوطنية والدولية.ورحبت الخارجية السودانية بما جاء في بيان أممي عن استخدام وحشي وواسع النطاق للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي من قبل قوات الدعم السريع في النزاع المسلح في البلاد.مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قالت في بيان، إن التقارير تفيد بأن النساء والفتيات قد تعرضن للاختفاء القسري وأعمال ترقى إلى الحد الذي أجبروا فيه على السخرة والاستغلال الجنسي.من جانبها، أصدرت النيابة العامة السودانية، لائحة اتهام بحق 46 شخصا قالت إنهم ارتكبوا جرائم حرب ضد السودانيين، من بينهم قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو و3 من أشقائه.وقال المحلل السياسي، عصام دكين، إن وأوضح أن "الجرائم التي ارتكبتها الدعم السريع، تم إثباتها بالشواهد والأدلة التي تم جمعها عبر النيابة العامة السودانية، وعبر اللقاءات التي جرت مع الذين تم انتهاك حقوقهم"، مؤكدا أن "كل هذه الجرائم تؤكد أن قوات الدعم السريع تستحق أن توصف بأنها قوات إرهابية ويجب محاكمتها دوليا".

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