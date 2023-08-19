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إصابة طفل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية جنوب المسجد الأقصى
إصابة طفل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية جنوب المسجد الأقصى
أصاب رصاص القوات الإسرائيلية طفلا فلسطينيا، مساء أمس الجمعة، في الحارة الوسطى في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T05:40+0000
2023-08-19T05:40+0000
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ونقلت وكالة "وفا" الفلسطينية عن شهود عيان، قولهم بأن جنديا إسرائيليا أطلق الرصاص الحي على الطفل عبد عامر الزغل، 15 عاما، وأصابه برأسه، قبل أن تعتقله القوات الإسرائيلية وتنقله إلى مستشفى هداسا عين كارم.وفي وقت سابق من أمس الجمعة، أصيب عشرات الفلسطينيين، خلال محاولة الجيش الإسرائيلي تفريق مسيرات سلمية ضد الاستيطان في عدة مناطق من الضفة الغربية.وقعت الإصابات بينما كانت تحاول القوات الإسرائيلية تفريق المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.وأصيب 8 شبان ومتضامن وصحفي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق خلال تفريق الجيش الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم.من جانبه، قال مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان شمال الضفة الغربية، مراد شتيوي، لوكالة "سبوتنيك": "جنود الاحتلال اعتدوا بوحشية على المشاركين في المسيرة باستخدام كثيف للرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى لوقوع 10 إصابات، إحداها لشاب في بطنه نقل إلى مستشفى "درويش نزال" بقلقيلية لتلقي العلاج فيما عولجت الحالات الأخرى ميدانيا".
https://sputnikarabic.ae/20230802/رئيس-فلسطين-لنظيره-القبرصى-على-المجتمع-الدولي-وقف-تصرفات-إسرائيل-كدولة-فوق-القانون-1079729406.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

إصابة طفل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية جنوب المسجد الأقصى

05:40 GMT 19.08.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatمواجهات مع القوات الإسرائيلية خلال مسيرات شعبية بالضفة الغربية
مواجهات مع القوات الإسرائيلية خلال مسيرات شعبية بالضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أصاب رصاص القوات الإسرائيلية طفلا فلسطينيا، مساء أمس الجمعة، في الحارة الوسطى في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.
ونقلت وكالة "وفا" الفلسطينية عن شهود عيان، قولهم بأن جنديا إسرائيليا أطلق الرصاص الحي على الطفل عبد عامر الزغل، 15 عاما، وأصابه برأسه، قبل أن تعتقله القوات الإسرائيلية وتنقله إلى مستشفى هداسا عين كارم.
وفي وقت سابق من أمس الجمعة، أصيب عشرات الفلسطينيين، خلال محاولة الجيش الإسرائيلي تفريق مسيرات سلمية ضد الاستيطان في عدة مناطق من الضفة الغربية.
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
رئيس فلسطين لنظيره القبرصى: على المجتمع الدولي وقف تصرفات إسرائيل "كدولة فوق القانون"
2 أغسطس, 17:35 GMT
وقعت الإصابات بينما كانت تحاول القوات الإسرائيلية تفريق المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.
وأصيب 8 شبان ومتضامن وصحفي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق خلال تفريق الجيش الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم.
من جانبه، قال مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان شمال الضفة الغربية، مراد شتيوي، لوكالة "سبوتنيك": "جنود الاحتلال اعتدوا بوحشية على المشاركين في المسيرة باستخدام كثيف للرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى لوقوع 10 إصابات، إحداها لشاب في بطنه نقل إلى مستشفى "درويش نزال" بقلقيلية لتلقي العلاج فيما عولجت الحالات الأخرى ميدانيا".
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