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https://sputnikarabic.ae/20230819/إعلام-وفد-إيكواس-يصل-إلى-النيجر-1080231037.html
إعلام: وفد "إيكواس" يصل إلى النيجر
إعلام: وفد "إيكواس" يصل إلى النيجر
نقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصادر مقربة من التحالف الإقليمي "إيكواس"، والرئيس المخلوع محمد بازوم، أن "وفدا من المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) وصل إلى... 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T13:20+0000
2023-08-19T13:20+0000
العالم
النيجر
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وقالت وكالة "فرانس برس" :"وفد من دول غرب أفريقيا وصل إلى نيامي، اليوم السبت، في محاولة للقيام بدور الوسيط الدبلوماسي مرة أخرى".وقال مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في "إيكواس"، عبد الفتاح موسى، إن "المجلس العسكري في النيجر أبلغنا أخيرا أنهم سيستقبلون البعثة، اليوم، وقد تلقينا عرضهم، لذلك ستكون هناك زيارة للبعثة في البلاد، اليوم، وهذا أمر مؤكد".وفي وقت سابق، قال مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، عبد الفتاح موسى، إنه "في 19 أغسطس(آب)، قد ترسل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بعثة دبلوماسية إلى النيجر". ووفقًا له فإن "المجتمع مستعد لحل النزاع سلميًا".وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في ساعة مبكرة من صباح 27 تموز/ يوليو الماضي، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.والنيجر هي مستعمرة فرنسية سابقة، ظلت واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك البلاد احتياطيات غنية من اليورانيوم التي تعتمد عليها فرنسا.
https://sputnikarabic.ae/20230819/إعلام-مالي-وبوركينا-فاسو-تنشران-طائرات-حربية-في-النيجر-بعد-قرار-إيكواس-1080215682.html
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العالم, النيجر
العالم, النيجر

إعلام: وفد "إيكواس" يصل إلى النيجر

13:20 GMT 19.08.2023
© AFP 2023الوضع في النيجر - أحد المؤيدين يحمل صورة للجنرال النيجر عبد الرحمن تياني، رئيس الحرس الرئاسي القوي، كما هو الحال مع آخرين في مسيرة لدعم المجلس العسكري في النيجر في نيامي في 30 يوليو 2023.
الوضع في النيجر - أحد المؤيدين يحمل صورة للجنرال النيجر عبد الرحمن تياني، رئيس الحرس الرئاسي القوي، كما هو الحال مع آخرين في مسيرة لدعم المجلس العسكري في النيجر في نيامي في 30 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
© AFP 2023
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نقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصادر مقربة من التحالف الإقليمي "إيكواس"، والرئيس المخلوع محمد بازوم، أن "وفدا من المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) وصل إلى النيجر".
وقالت وكالة "فرانس برس" :"وفد من دول غرب أفريقيا وصل إلى نيامي، اليوم السبت، في محاولة للقيام بدور الوسيط الدبلوماسي مرة أخرى".
وقال مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في "إيكواس"، عبد الفتاح موسى، إن "المجلس العسكري في النيجر أبلغنا أخيرا أنهم سيستقبلون البعثة، اليوم، وقد تلقينا عرضهم، لذلك ستكون هناك زيارة للبعثة في البلاد، اليوم، وهذا أمر مؤكد".
وفي وقت سابق، قال مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، عبد الفتاح موسى، إنه "في 19 أغسطس(آب)، قد ترسل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بعثة دبلوماسية إلى النيجر". ووفقًا له فإن "المجتمع مستعد لحل النزاع سلميًا".
الجيش النيجيري في شمال النيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
إعلام: مالي وبوركينا فاسو تنشران طائرات حربية في النيجر بعد قرار "إيكواس"
07:03 GMT
وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في ساعة مبكرة من صباح 27 تموز/ يوليو الماضي، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.
والنيجر هي مستعمرة فرنسية سابقة، ظلت واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك البلاد احتياطيات غنية من اليورانيوم التي تعتمد عليها فرنسا.
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