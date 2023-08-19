https://sputnikarabic.ae/20230819/إيران-حاملات-الطائرات-والمروحيات-الأمريكية-باتت-تلتزم-بقوانيننا-عند-مرورها-بمضيق-هرمز-1080217364.html

إيران: حاملات الطائرات والمروحيات الأمريكية باتت تلتزم بقوانيننا عند مرورها بمضيق هرمز

إيران: حاملات الطائرات والمروحيات الأمريكية باتت تلتزم بقوانيننا عند مرورها بمضيق هرمز

أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، أن "بحرية الحرس الثوري تفرض سيطرتها على مياه الخليج". 19.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-19T08:37+0000

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2023-08-19T08:37+0000

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وقال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، إن "حاملات الطائرات والمروحيات الأمريكية باتت تلتزم بالقوانين الإيرانية عند مرورها من مضيق هرمز"، مشيرا أنه "في إحدى العمليات السابقة توجّهت قطعنا البحرية نحو حاملة طائرات أمريكية في المياه الخليجية وأجبرتها على الانسحاب"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف تنكسيري أن "دول "الناتو" أيضًا باتت تلتزم بقوانين إيران وتأخذ تحذيرات الحرس الثوري بالاعتبار"، حسب قوله، مؤكدا أن بحرية الحرس الثوري قامت اليوم بزيادة سرعة الزوارق السريعة من 90 إلى 110 عقدة.وكان العميد أبوالفضل شكارجي، المساعد الثقافي لقيادة أركان الجيش الإيراني قد قال، أمس الجمعة، إن "قوة إيران الدفاعية لا تقتصر على ضمان الأمن في الخليج وبحر عمان"، مؤكدا أنها تتجاوز ذلك وتشمل المستوى الدولي.وفي سياق متصل، قال اللواء عبد الرحيم موسوي، القائد العام للجيش الإيراني، أول أمس الخميس، إن "أعداء طهران لم يعد لديهم خيارات أخرى سوى تغيير استراتيجيتهم ومخططاتهم المشؤومة ضد طهران".يذكر أن القيادة المركزية الأمريكية أعلنت، الشهر الماضي، تعزيز تجمعها العسكري المتوجه إلى مضيق هرمز بواسطة سفينتي إنزال تابعتين للقوات البحرية.وتتهم الولايات المتحدة القوات العسكرية الإيرانية بالتورط في حوادث اعتراض السفن التجارية المتكررة في مضيق هرمز والخليج وخليج عمان، وهي الاتهامات التي تنفيها إيران.

https://sputnikarabic.ae/20230802/الحرس-الثوري-الإيراني-يطلق-مناورات-بحرية--بهدف-الدفاع-عن-الجزر-المتنازع-عليها-مع-الإمارات-1079690255.html

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