https://sputnikarabic.ae/20230819/الاتحاد-الأوروبي-نريد-الوصول-إلى-مفاوضات-سلام-بشأن-أوكرانيا-1080225325.html

الاتحاد الأوروبي: نريد الوصول إلى مفاوضات سلام بشأن أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي: نريد الوصول إلى مفاوضات سلام بشأن أوكرانيا

قال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم السبت، إن الدول الأوروبية تريد الوصول إلى مفاوضات سلام بشأن أوكرانيا، مشيرا في الوقت نفسه إلى... 19.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-19T11:05+0000

2023-08-19T11:05+0000

2023-08-19T11:05+0000

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وأضاف بوريل في حديث لصحيفة "Pais": "لا أصدق بأن التخلي عن تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا سيؤدي إلى السلام".وتابع: "أوروبا تعمل ما في وسعها لبدء مفاوضات للسلام تعترف بوجود معتد وضحية".وأشار إلى أنه "لولا النزاع في أوكرانيا، لاستغرق انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي سنوات طويلة".وأوضح أن "الأزمة الروسية الأوكرانية جعلت كييف تقترب أكثر من الاتحاد الأوروبي، وذلك على عكس ما تريده روسيا".تأتي تلك التصريحات تزامنا مع تقييمات للجيش الأمريكي بفشل "الهجوم المضاد" الأوكراني.بينما اعتبرت موسكو الدعوات الغربية لإجراء محادثات بهذا الشأن خدعة تكتيكية تهدف إلى كسب الوقت، ومنح القوات الأوكرانية المنهكة فترة راحة وفرصة لإعادة تجميع صفوفها، وإعادة ضخها بالأسلحة والذخيرة.

https://sputnikarabic.ae/20230815/الناتو-لا-يستبعد-انضمام-كييف-إلى-الحلف-مقابل-التنازل-عن-مناطق-لصالح-روسيا-1080119500.html

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