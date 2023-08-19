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القوات الروسية تدمر مستودعات للذخيرة الأوكرانية في دونيتسك
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230819/الاتحاد-الأوروبي-نريد-الوصول-إلى-مفاوضات-سلام-بشأن-أوكرانيا-1080225325.html
الاتحاد الأوروبي: نريد الوصول إلى مفاوضات سلام بشأن أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي: نريد الوصول إلى مفاوضات سلام بشأن أوكرانيا
قال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم السبت، إن الدول الأوروبية تريد الوصول إلى مفاوضات سلام بشأن أوكرانيا، مشيرا في الوقت نفسه إلى... 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T11:05+0000
2023-08-19T11:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأضاف بوريل في حديث لصحيفة "Pais": "لا أصدق بأن التخلي عن تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا سيؤدي إلى السلام".وتابع: "أوروبا تعمل ما في وسعها لبدء مفاوضات للسلام تعترف بوجود معتد وضحية".وأشار إلى أنه "لولا النزاع في أوكرانيا، لاستغرق انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي سنوات طويلة".وأوضح أن "الأزمة الروسية الأوكرانية جعلت كييف تقترب أكثر من الاتحاد الأوروبي، وذلك على عكس ما تريده روسيا".تأتي تلك التصريحات تزامنا مع تقييمات للجيش الأمريكي بفشل "الهجوم المضاد" الأوكراني.بينما اعتبرت موسكو الدعوات الغربية لإجراء محادثات بهذا الشأن خدعة تكتيكية تهدف إلى كسب الوقت، ومنح القوات الأوكرانية المنهكة فترة راحة وفرصة لإعادة تجميع صفوفها، وإعادة ضخها بالأسلحة والذخيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230815/الناتو-لا-يستبعد-انضمام-كييف-إلى-الحلف-مقابل-التنازل-عن-مناطق-لصالح-روسيا-1080119500.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الاتحاد الأوروبي: نريد الوصول إلى مفاوضات سلام بشأن أوكرانيا

11:05 GMT 19.08.2023
© Fotolia / Andrea Izzottiعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
© Fotolia / Andrea Izzotti
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قال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم السبت، إن الدول الأوروبية تريد الوصول إلى مفاوضات سلام بشأن أوكرانيا، مشيرا في الوقت نفسه إلى مضي الاتحاد في دعم كييف بالسلاح.
وأضاف بوريل في حديث لصحيفة "Pais": "لا أصدق بأن التخلي عن تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا سيؤدي إلى السلام".
وتابع: "أوروبا تعمل ما في وسعها لبدء مفاوضات للسلام تعترف بوجود معتد وضحية".
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الناتو لا يستبعد انضمام كييف إلى الحلف مقابل التنازل عن مناطق لصالح روسيا
15 أغسطس, 19:12 GMT
وأشار إلى أنه "لولا النزاع في أوكرانيا، لاستغرق انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي سنوات طويلة".
وأوضح أن "الأزمة الروسية الأوكرانية جعلت كييف تقترب أكثر من الاتحاد الأوروبي، وذلك على عكس ما تريده روسيا".
تأتي تلك التصريحات تزامنا مع تقييمات للجيش الأمريكي بفشل "الهجوم المضاد" الأوكراني.
بينما اعتبرت موسكو الدعوات الغربية لإجراء محادثات بهذا الشأن خدعة تكتيكية تهدف إلى كسب الوقت، ومنح القوات الأوكرانية المنهكة فترة راحة وفرصة لإعادة تجميع صفوفها، وإعادة ضخها بالأسلحة والذخيرة.
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