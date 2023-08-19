https://sputnikarabic.ae/20230819/البنتاغون-حل-الصراع-في-أوكرانيا-سيناقش-بعد-انتهاء-الهجوم-المضاد-1080212808.html

"البنتاغون": حل الصراع في أوكرانيا سيناقش بعد انتهاء الهجوم المضاد

"البنتاغون": حل الصراع في أوكرانيا سيناقش بعد انتهاء الهجوم المضاد

صرح رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، مارك ميلي، بأنه من السابق لأوانه مناقشة إمكانية حل النزاع في أوكرانيا بطرق دبلوماسية قبل نهاية الهجوم... 19.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-19T05:01+0000

2023-08-19T05:01+0000

2023-08-19T05:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وحول ما إذا كان هناك، بحسب الولايات المتحدة، أي مفاوضات خلف الكواليس بين موسكو وكييف بشأن إنهاء الصراع الأوكراني، قال مارك ميلي: "لن أعلق على أي تطورات مستقبلية أو مفاوضات جارية أو أي شيء من هذا القبيل. أود أن أقول إن هناك طرقًا مختلفة لتحقيق هذه الأهداف".وأضاف: "الآن ربما يكون من السابق لأوانه الحديث عن ذلك. الهجوم المضاد لم يستنفد نفسه بعد. نحن بحاجة إلى أن نرى كيف ينتهي كل شيء، ثم ننتقل إلى الأمام".ردا على سؤال بشأن ما إذا بإمكان أوكرانيا أن تنتصر: "يعتمد الأمر على ما تعنيه بكلمة نصر، بالنسبة لأوكرانيا هذه معركة من أجل البقاء".وأضاف تصريحا لصحيفة "واشنطن بوست": "إذا كان الهدف النهائي هو أوكرانيا حرة ومستقلة ذات سيادة، فهذا سيتطلب جهودا ملموسة إضافية".وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وفي اتجاهات زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، ونشرت كييف ألوية مدربة من قبل "الناتو" ومسلحة بالتكنولوجيا الغربية. وبرغم ذلك، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إلى أن القوات الأوكرانية لم تنجح في أي من محاور الجبهة، وتتعرض لخسائر فادحة.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهجوم المضاد الأوكراني لم يسفر عن أي تغييرات كبيرة في ميدان المعركة.وأضاف أن القوات الأوكرانية تكبدت، منذ بدء هجومها المضاد في 4 يونيو، خسائر ثقيلة، بينها 415 دبابة وأكثر من 1300 مدرعة، ثلثها غربية الصنع.

https://sputnikarabic.ae/20230819/الدفاع-القوات-الروسية-تصد-6-هجمات-أوكرانية-على-محور-كراسني-ليمان-وتحيد-40-مسلحا--عاجل-1080212229.html

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