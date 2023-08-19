https://sputnikarabic.ae/20230819/الجيش-الإيراني-يعلن-رصد-تحليق-طائرات-إف-35-الأمريكية-في-الخليج-1080220429.html
الجيش الإيراني يعلن رصد تحليق طائرات "إف-35" الأمريكية في الخليج
الجيش الإيراني يعلن رصد تحليق طائرات "إف-35" الأمريكية في الخليج
أعلن الجيش الإيراني، اليوم السبت، أن "الردارات الإيرانية رصدت بشكل كامل، تحليق عدة طائرات أمريكية من طراز "إف-35" في الخليج، خلال الأيام القليلة الماضية". 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T09:11+0000
2023-08-19T09:11+0000
2023-08-19T09:11+0000
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وقال نائب عمليات الدفاع الجوي في الجيش الإيراني، إن "جميع الرادارات الموجودة في جنوب البلاد كانت ترصد هذه الطائرات لحظة بلحظة"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف: "لا توجد أي طائرة تم الإبلاغ عنها بواسطة أنظمة الاستماع لدينا إلا وتم الكشف عنها بواسطة أجهزة الرادار الخاصة بنا".وكان الدفاع الجوي الإيراني قد أكد أن "المجال الجوي للبلاد هو الأكثر أمنا لعبور الرحلات الجوية المرخص لها، والأشد انعداما للأمن للمعتدين المحتملين الذين ينوون تهديد أجواء البلاد وسمائها".كما قال قائد منطقة شمال غرب للدفاع الجوي في إيران، العميد عباس عظيمي، إن بلاده تمضي نحو التحول إلى قوة عظمى في مجال الطائرات المسيرة.وأضاف عظيمي في كلمة له في مدينة تبريز (شمال غرب)، أن قدرات الطائرات المسيرة الإيرانية التي لا يكتشفها الرادار، تتحدى قوى ما وراء المنطقة، على حد تعبيره.
https://sputnikarabic.ae/20230816/الجيش-الإيراني-الجزر-الثلاث-إيرانية-100-1080147294.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, العالم
إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, العالم
الجيش الإيراني يعلن رصد تحليق طائرات "إف-35" الأمريكية في الخليج
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أعلن الجيش الإيراني، اليوم السبت، أن "الردارات الإيرانية رصدت بشكل كامل، تحليق عدة طائرات أمريكية من طراز "إف-35" في الخليج، خلال الأيام القليلة الماضية".
وقال نائب عمليات الدفاع الجوي في الجيش الإيراني، إن "جميع الرادارات الموجودة في جنوب البلاد كانت ترصد هذه الطائرات لحظة بلحظة"، حسب وكالة
"تسنيم" الإيرانية.
وأضاف: "لا توجد أي طائرة تم الإبلاغ عنها بواسطة أنظمة الاستماع لدينا إلا وتم الكشف عنها بواسطة أجهزة الرادار الخاصة بنا".
وكان الدفاع الجوي الإيراني
قد أكد أن "المجال الجوي للبلاد هو الأكثر أمنا لعبور الرحلات الجوية المرخص لها، والأشد انعداما للأمن للمعتدين المحتملين الذين ينوون تهديد أجواء البلاد وسمائها".
كما قال قائد منطقة شمال غرب للدفاع الجوي في إيران، العميد عباس عظيمي، إن بلاده تمضي نحو التحول إلى قوة عظمى
في مجال الطائرات المسيرة.
وأضاف عظيمي في كلمة له في مدينة تبريز (شمال غرب)
، أن قدرات الطائرات المسيرة الإيرانية التي لا يكتشفها الرادار، تتحدى قوى ما وراء المنطقة، على حد تعبيره.