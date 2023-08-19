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الجيش الإيراني يعلن رصد تحليق طائرات "إف-35" الأمريكية في الخليج
الجيش الإيراني يعلن رصد تحليق طائرات "إف-35" الأمريكية في الخليج
أعلن الجيش الإيراني، اليوم السبت، أن "الردارات الإيرانية رصدت بشكل كامل، تحليق عدة طائرات أمريكية من طراز "إف-35" في الخليج، خلال الأيام القليلة الماضية". 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T09:11+0000
2023-08-19T09:11+0000
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وقال نائب عمليات الدفاع الجوي في الجيش الإيراني، إن "جميع الرادارات الموجودة في جنوب البلاد كانت ترصد هذه الطائرات لحظة بلحظة"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف: "لا توجد أي طائرة تم الإبلاغ عنها بواسطة أنظمة الاستماع لدينا إلا وتم الكشف عنها بواسطة أجهزة الرادار الخاصة بنا".وكان الدفاع الجوي الإيراني قد أكد أن "المجال الجوي للبلاد هو الأكثر أمنا لعبور الرحلات الجوية المرخص لها، والأشد انعداما للأمن للمعتدين المحتملين الذين ينوون تهديد أجواء البلاد وسمائها".كما قال قائد منطقة شمال غرب للدفاع الجوي في إيران، العميد عباس عظيمي، إن بلاده تمضي نحو التحول إلى قوة عظمى في مجال الطائرات المسيرة.وأضاف عظيمي في كلمة له في مدينة تبريز (شمال غرب)، أن قدرات الطائرات المسيرة الإيرانية التي لا يكتشفها الرادار، تتحدى قوى ما وراء المنطقة، على حد تعبيره.
https://sputnikarabic.ae/20230816/الجيش-الإيراني-الجزر-الثلاث-إيرانية-100-1080147294.html
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إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, العالم

الجيش الإيراني يعلن رصد تحليق طائرات "إف-35" الأمريكية في الخليج

09:11 GMT 19.08.2023
© AFP 2023 / South Korean Defence Ministryهذه الصورة المنشورة التي التقطت في 7 يونيو/ حزيران الجاري، قدمتها وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في سئول تظهر طائرات حربية كورية جنوبية، بما في ذلك مقاتلات الشبح F-35 وطائرات F-16 الأمريكية تحلق في تشكيلات تكتيكية في المجال الجوي فوق كوريا الجنوبية، ردًا على تجارب صواريخ كوريا الشمالية.
هذه الصورة المنشورة التي التقطت في 7 يونيو/ حزيران الجاري، قدمتها وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في سئول تظهر طائرات حربية كورية جنوبية، بما في ذلك مقاتلات الشبح F-35 وطائرات F-16 الأمريكية تحلق في تشكيلات تكتيكية في المجال الجوي فوق كوريا الجنوبية، ردًا على تجارب صواريخ كوريا الشمالية. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
© AFP 2023 / South Korean Defence Ministry
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أعلن الجيش الإيراني، اليوم السبت، أن "الردارات الإيرانية رصدت بشكل كامل، تحليق عدة طائرات أمريكية من طراز "إف-35" في الخليج، خلال الأيام القليلة الماضية".
وقال نائب عمليات الدفاع الجوي في الجيش الإيراني، إن "جميع الرادارات الموجودة في جنوب البلاد كانت ترصد هذه الطائرات لحظة بلحظة"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأضاف: "لا توجد أي طائرة تم الإبلاغ عنها بواسطة أنظمة الاستماع لدينا إلا وتم الكشف عنها بواسطة أجهزة الرادار الخاصة بنا".
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وكان الدفاع الجوي الإيراني قد أكد أن "المجال الجوي للبلاد هو الأكثر أمنا لعبور الرحلات الجوية المرخص لها، والأشد انعداما للأمن للمعتدين المحتملين الذين ينوون تهديد أجواء البلاد وسمائها".
كما قال قائد منطقة شمال غرب للدفاع الجوي في إيران، العميد عباس عظيمي، إن بلاده تمضي نحو التحول إلى قوة عظمى في مجال الطائرات المسيرة.
وأضاف عظيمي في كلمة له في مدينة تبريز (شمال غرب)، أن قدرات الطائرات المسيرة الإيرانية التي لا يكتشفها الرادار، تتحدى قوى ما وراء المنطقة، على حد تعبيره.
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