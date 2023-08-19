https://sputnikarabic.ae/20230819/الجيش-الروسي-يوزع-مساعدات-إنسانية-على-أبناء-الحسكة-صور-1080236527.html

الجيش الروسي يوزع مساعدات إنسانية على أبناء الحسكة... فيديو وصور

الجيش الروسي يوزع مساعدات إنسانية على أبناء الحسكة... فيديو وصور

قدمت القوات الروسية العاملة في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، مساعدات غذائية لسكان قرية تقع تحت سيطرة الجيش السوري شمالي المحافظة، وذلك ضمن المهام الإنسانية... 19.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-19T15:08+0000

2023-08-19T15:08+0000

2023-08-19T15:41+0000

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، بأن مدرعات الشرطة العسكرية الروسية عبر قاعدتها في مطار القامشلي الدولي قدمت، اليوم السبت 19 أب/ أغسطس، مجموعة من المساعدات الغذائية لمئات المدنيين في قرية الوطواطية في ريف مدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة، والتي تعتبر من أكبر القرى في المنطقة.وبيّن المقدم فيكتور، من قوات الشرطة العسكرية الروسية في قاعدة القامشلي، لــ"سبوتنيك"، بأن "اليوم 19 أغسطس، هو اليوم العالمي للعمل الإنساني، والذي يصادف المأساة التي حدثت في العراق، وتحديدًا في مدينة بغداد، عام 2003، إبان الغزو الأمريكي للعراق، حيث توفي الأشخاص الذين قدموا مساعدات إنسانية، وتوفي 22 شخصًا بسبب هجوم إرهابي، ومنذ ذلك الحين، يعتبر، هذا اليوم، يوم العمل الإنساني".وتجمع العشرات من المدنيين من المكونات السريانية والعربية في كنيسة "مار شربل" للسريان الأرثوذكس في قرية الوطواطية، واستلموا المساعدات الغذائية، حيث عبروا عن شكرهم الكبير للقوات الروسية التي تساند الشعب السوري والجيش السوري في حربه ضد الإرهاب وضد الحصار الأمريكي الجائر.وكان مركز القوات الروسية في مدينة القامشلي، قد وزع مساعدات إغاثية وفحوصات طبية لمجموعة كبيرة من سكان القرى في ريف المدينة، خلال السنوات والأشهر الماضية.

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أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك