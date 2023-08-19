https://sputnikarabic.ae/20230819/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-صاروخ-إس-200-أوكراني-حاول-استهدف-منشآت-في-القرم--عاجل-1080213066.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخ "إس-200" أوكراني حاول استهداف منشآت في القرم
الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخ "إس-200" أوكراني حاول استهداف منشآت في القرم
قالت وزارة الدفاع الروسية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، إن أنظمة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية دمرت في الجو صاروخ (إس-200) استخدمته القوات الأوكرانية... 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T04:39+0000
2023-08-19T04:39+0000
2023-08-19T04:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
جمهورية القرم الروسية
القوات الروسية
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وبحسب بيان الدفاع الروسية، "حاول نظام كييف شن هجوم إرهابي على أراضي شبه جزيرة القرم بصاروخ دفاع جوي من طراز (إس-200) تم تحويله إلى نسخة هجومية، حيث اُكتشف الصاروخ الأوكراني في الوقت المناسب من قبل قوات الدفاع الجوي الروسية وأُسقط".وأضافت الوزارة أنه لم تقع إصابات أو أضرار مادية.كانت الدفاع الروسية قالت اليوم، إن القوات الروسية صدت 6 محاولات هجومية للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان، وقضت على أكثر من 40 مسلحا .
https://sputnikarabic.ae/20230819/الدفاع-القوات-الروسية-تصد-6-هجمات-أوكرانية-على-محور-كراسني-ليمان-وتحيد-40-مسلحا--عاجل-1080212229.html
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روسيا, جمهورية القرم الروسية, القوات الروسية
روسيا, جمهورية القرم الروسية, القوات الروسية
الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخ "إس-200" أوكراني حاول استهداف منشآت في القرم
04:39 GMT 19.08.2023 (تم التحديث: 04:42 GMT 19.08.2023) تابعنا عبر
قالت وزارة الدفاع الروسية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، إن أنظمة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية دمرت في الجو صاروخ (إس-200) استخدمته القوات الأوكرانية لمهاجمة منشآت في شبه جزيرة القرم خلال الليل.
وبحسب بيان الدفاع الروسية، "حاول نظام كييف شن هجوم إرهابي
على أراضي شبه جزيرة القرم بصاروخ دفاع جوي من طراز (إس-200) تم تحويله إلى نسخة هجومية، حيث اُكتشف الصاروخ الأوكراني في الوقت المناسب من قبل قوات الدفاع الجوي الروسية وأُسقط".
وأضافت الوزارة أنه لم تقع إصابات أو أضرار مادية.
كانت الدفاع الروسية قالت اليوم، إن القوات الروسية صدت 6 محاولات هجومية للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان، وقضت على أكثر من 40 مسلحا .