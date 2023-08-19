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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230819/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-صاروخ-إس-200-أوكراني-حاول-استهدف-منشآت-في-القرم--عاجل-1080213066.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخ "إس-200" أوكراني حاول استهداف منشآت في القرم
الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخ "إس-200" أوكراني حاول استهداف منشآت في القرم
قالت وزارة الدفاع الروسية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، إن أنظمة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية دمرت في الجو صاروخ (إس-200) استخدمته القوات الأوكرانية... 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T04:39+0000
2023-08-19T04:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
جمهورية القرم الروسية
القوات الروسية
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وبحسب بيان الدفاع الروسية، "حاول نظام كييف شن هجوم إرهابي على أراضي شبه جزيرة القرم بصاروخ دفاع جوي من طراز (إس-200) تم تحويله إلى نسخة هجومية، حيث اُكتشف الصاروخ الأوكراني في الوقت المناسب من قبل قوات الدفاع الجوي الروسية وأُسقط".وأضافت الوزارة أنه لم تقع إصابات أو أضرار مادية.كانت الدفاع الروسية قالت اليوم، إن القوات الروسية صدت 6 محاولات هجومية للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان، وقضت على أكثر من 40 مسلحا .
https://sputnikarabic.ae/20230819/الدفاع-القوات-الروسية-تصد-6-هجمات-أوكرانية-على-محور-كراسني-ليمان-وتحيد-40-مسلحا--عاجل-1080212229.html
جمهورية القرم الروسية
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روسيا, جمهورية القرم الروسية, القوات الروسية
روسيا, جمهورية القرم الروسية, القوات الروسية

الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخ "إس-200" أوكراني حاول استهداف منشآت في القرم

04:39 GMT 19.08.2023 (تم التحديث: 04:42 GMT 19.08.2023)
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
© Photo / Russian Defense Ministry
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قالت وزارة الدفاع الروسية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، إن أنظمة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية دمرت في الجو صاروخ (إس-200) استخدمته القوات الأوكرانية لمهاجمة منشآت في شبه جزيرة القرم خلال الليل.
وبحسب بيان الدفاع الروسية، "حاول نظام كييف شن هجوم إرهابي على أراضي شبه جزيرة القرم بصاروخ دفاع جوي من طراز (إس-200) تم تحويله إلى نسخة هجومية، حيث اُكتشف الصاروخ الأوكراني في الوقت المناسب من قبل قوات الدفاع الجوي الروسية وأُسقط".
وأضافت الوزارة أنه لم تقع إصابات أو أضرار مادية.
طواقم دبابات بروريف تي-90إم التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع: القوات الروسية تصد 6 هجمات أوكرانية على محور كراسني ليمان وتحيد 40 مسلحا
02:26 GMT
كانت الدفاع الروسية قالت اليوم، إن القوات الروسية صدت 6 محاولات هجومية للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان، وقضت على أكثر من 40 مسلحا .
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