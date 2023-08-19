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الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي أحبطت هجوما بمسيرة أوكرانية في موسكو
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230819/الدفاع-الروسية-أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-أحبطت-هجوما-بمسيرة-أوكرانية-في-موسكو--عاجل-1080228673.html
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي أحبطت هجوما بمسيرة أوكرانية في موسكو
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي أحبطت هجوما بمسيرة أوكرانية في موسكو
قالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الحرب الإلكترونية أحبطت محاولة طائرة من دون طيار أوكرانية لمهاجمة منشآت في موسكو. 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T12:14+0000
2023-08-19T12:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت الدفاع في بيانها: "اليوم، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لشن هجوم إرهابي بطائرة من دون طيار على أهداف في موسكو وضواحيها".وبحسب الدفاع: "رصدت قوات الدفاع الجوي الطائرة من دون طيار في الوقت المناسب. بعد تعرضها لأنظمة الحرب الإلكترونية، فقدت الطائرة السيطرة وسقطت في منطقة مهجورة، ولم تقع إصابات أو أضرار".ويواصل نظام كييف محاولاته اليائسة لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا.كما تحاول كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم، الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي، (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230819/المدفعية-الروسية-تدمر-مركز-القيادة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-زابوروجيه--عاجل-1080227371.html
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روسيا

الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي أحبطت هجوما بمسيرة أوكرانية في موسكو

12:14 GMT 19.08.2023 (تم التحديث: 12:22 GMT 19.08.2023)
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
© Sputnik . Viktor Tolochko
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قالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الحرب الإلكترونية أحبطت محاولة طائرة من دون طيار أوكرانية لمهاجمة منشآت في موسكو.
وأضافت الدفاع في بيانها: "اليوم، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لشن هجوم إرهابي بطائرة من دون طيار على أهداف في موسكو وضواحيها".
وبحسب الدفاع: "رصدت قوات الدفاع الجوي الطائرة من دون طيار في الوقت المناسب. بعد تعرضها لأنظمة الحرب الإلكترونية، فقدت الطائرة السيطرة وسقطت في منطقة مهجورة، ولم تقع إصابات أو أضرار".
ويواصل نظام كييف محاولاته اليائسة لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا.
عناصر القوات المحمولة في ميدان للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مركز القيادة الأوكراني في زابوروجيه
11:47 GMT
كما تحاول كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم، الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي، (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:45 GMT
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