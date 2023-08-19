https://sputnikarabic.ae/20230819/الدفاع-الروسية-الجيش-الروسي-يحبط-محاولة-أوكرانية-لعبور-نهر-دنيبر--عاجل-1080222106.html

الدفاع الروسية: الجيش الروسي يحبط محاولة أوكرانية لعبور نهر دنيبر

الدفاع الروسية: الجيش الروسي يحبط محاولة أوكرانية لعبور نهر دنيبر

قالت الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن القوات الروسية تمكنت من إحباط مجموعة من القوات الأوكرانية كانوا يحاولون الحصول على موطئ قدم على الضفة اليسرى لنهر دنيبر. 19.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-19T09:28+0000

2023-08-19T09:28+0000

2023-08-19T09:35+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأفادت الدفاع الروسية: "قضت مجموعة "قوات دنيبر" مفرزة معادية قوامها نحو 150 شخصًا كانوا يحاولون الحصول على موطئ قدم على الضفة اليسرى لنهر دنيبر".وبحسب الدفاع الروسية، فإن مقاتلي مجموعة "دنيبر" أتاحوا الفرصة لمجموعات العدو المتقدمة، والتي تضم بشكل أساسي مرتزقة، الوصول إلى الشاطئ، ثم أطلقوا نيران المدفعية على الزوارق.وقالت الدفاع: "تمكنت القوات الروسية من القضاء على مجموعات العدو بالكامل، واستولت على عشرات الأسلحة والذخائر والمحطات الإذاعية والمعدات الأجنبية كجوائز تذكارية".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230819/ضابط-في-جهاز-الـإم-آي-6-البريطاني-أوكرانيا-هي-أكبر-ظاهرة-إجرامية-في-القرن-1080216121.html

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