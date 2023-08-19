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الدفاع الروسية: الجيش الروسي يحبط محاولة أوكرانية لعبور نهر دنيبر
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230819/الدفاع-الروسية-الجيش-الروسي-يحبط-محاولة-أوكرانية-لعبور-نهر-دنيبر--عاجل-1080222106.html
الدفاع الروسية: الجيش الروسي يحبط محاولة أوكرانية لعبور نهر دنيبر
الدفاع الروسية: الجيش الروسي يحبط محاولة أوكرانية لعبور نهر دنيبر
قالت الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن القوات الروسية تمكنت من إحباط مجموعة من القوات الأوكرانية كانوا يحاولون الحصول على موطئ قدم على الضفة اليسرى لنهر دنيبر. 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T09:28+0000
2023-08-19T09:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأفادت الدفاع الروسية: "قضت مجموعة "قوات دنيبر" مفرزة معادية قوامها نحو 150 شخصًا كانوا يحاولون الحصول على موطئ قدم على الضفة اليسرى لنهر دنيبر".وبحسب الدفاع الروسية، فإن مقاتلي مجموعة "دنيبر" أتاحوا الفرصة لمجموعات العدو المتقدمة، والتي تضم بشكل أساسي مرتزقة، الوصول إلى الشاطئ، ثم أطلقوا نيران المدفعية على الزوارق.وقالت الدفاع: "تمكنت القوات الروسية من القضاء على مجموعات العدو بالكامل، واستولت على عشرات الأسلحة والذخائر والمحطات الإذاعية والمعدات الأجنبية كجوائز تذكارية".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230819/ضابط-في-جهاز-الـإم-آي-6-البريطاني-أوكرانيا-هي-أكبر-ظاهرة-إجرامية-في-القرن-1080216121.html
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روسيا

الدفاع الروسية: الجيش الروسي يحبط محاولة أوكرانية لعبور نهر دنيبر

09:28 GMT 19.08.2023 (تم التحديث: 09:35 GMT 19.08.2023)
© Sputnikإحباط هجوم أوكاترني تم بزوارق عن طريق نهر دنيبر
إحباط هجوم أوكاترني تم بزوارق عن طريق نهر دنيبر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
© Sputnik
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قالت الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن القوات الروسية تمكنت من إحباط مجموعة من القوات الأوكرانية كانوا يحاولون الحصول على موطئ قدم على الضفة اليسرى لنهر دنيبر.
وأفادت الدفاع الروسية: "قضت مجموعة "قوات دنيبر" مفرزة معادية قوامها نحو 150 شخصًا كانوا يحاولون الحصول على موطئ قدم على الضفة اليسرى لنهر دنيبر".
وبحسب الدفاع الروسية، فإن مقاتلي مجموعة "دنيبر" أتاحوا الفرصة لمجموعات العدو المتقدمة، والتي تضم بشكل أساسي مرتزقة، الوصول إلى الشاطئ، ثم أطلقوا نيران المدفعية على الزوارق.
وقالت الدفاع: "تمكنت القوات الروسية من القضاء على مجموعات العدو بالكامل، واستولت على عشرات الأسلحة والذخائر والمحطات الإذاعية والمعدات الأجنبية كجوائز تذكارية".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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07:44 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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