https://sputnikarabic.ae/20230819/الرئيس-التونسي-يتابع-ترتيبات-مشاركة-بلاده-في-قمة-بريكس-المقبلة-1080215357.html

الرئيس التونسي يتابع ترتيبات مشاركة بلاده في قمة "بريكس" المقبلة

الرئيس التونسي يتابع ترتيبات مشاركة بلاده في قمة "بريكس" المقبلة

أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس، قيس سعيد، اطلع على آخر التحضيرات لمشاركة تونس في قمة "بريكس" التي ستنعقد في دولة جنوب أفريقيا، خلال الأيام المقبلة. 19.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-19T07:01+0000

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وحسب بيان الرئاسة التونسية، اجتمع قيس سعيد مع وزير الخارجية نبيل عمار، أمس السبت، في قصر قرطاج.وخلال اللقاء أيضا، اطلع الرئيس التونسي على نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها الوزير إلى الجزائر.وتشارك تونس في الاجتماع الذي سينعقد نهاية شهر أغسطس/ آب الجاري، في جنوب أفريقيا، والذي سيجمع قادة الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" مع عدد من الدول الشريكة.وتتزايد الدعوات في تونس لانضمام تونس إلى تحالف "بريكس"، خاصة مع تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ورفض الرئيس التونسي، قيس سعيد، لأي إملاءات خارجية، وكذلك لأي شروط تهدد السلم الاجتماعي في تونس، وتشديده على ضرورة تغيير ومراجعة سياسات الصندوق.ويحضر قمة مجموعة "بريكس" التي ستعقد، بين يومي 22 و24 أغسطس الجاري، في جوهانسبرغ، قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا؛ فيما يمثل روسيا وزير الخارجية سيرغي لافروف، بينما سيحضرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر تقنية الفيديو.وتضم مجموعة "بريكس" كل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وقد أعلنت في عام 2022، أنها ستزيد من عدد الدول الأعضاء لجعل المنظمة أكثر شمولًا.وأعربت 19 دولة على الأقل عن رغبتها في الانضمام إلى هذا التكتل الاقتصادي، بما في ذلك الأرجنتين وإيران والجزائر وتونس وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر.

https://sputnikarabic.ae/20230408/مصادر-لـ-سبوتنيك-تونس-تدرس-الانضمام-إلى-مجموعة-البريكس-1075696387.html

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