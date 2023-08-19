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https://sputnikarabic.ae/20230819/السيسي-مصر-دائما-تسعى-أن-تكون-عاملا-إيجابيا-كما-حدث-في-الأزمة-السودانية-1080225934.html
السيسي: مصر دائما تسعى أن تكون عاملا إيجابيا كما حدث في الأزمة السودانية
السيسي: مصر دائما تسعى أن تكون عاملا إيجابيا كما حدث في الأزمة السودانية
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن "سياسية مصر الخارجية ثابتة ولن تتغير وتتسم بالاعتدال والتوازن وعدم التدخل في الشئون الداخلية للبلاد". 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T11:30+0000
2023-08-19T11:30+0000
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وقال السيسي، خلال تفقده الأكاديمية العسكرية المصرية، إن "مصر دائمًا تسعى أن تكون عاملًا إيجابيًا كما حدث في الأزمة السودانية وعقد مؤتمر دول الجوار لانتهاء معاناة الأشقاء في السودان"، حسب صحيفة "الوطن" المصرية.وأضاف: "دول الجوار في ليبيا والسودان أزماتها لها تأثير على مصر"، قائلا إن "مصر لا تتدخل في شؤون الآخرين".وتضمّن البيان الختامي لـ"قمة جوار السودان"، التي عُقدت في القاهرة، في يوليو/ تموز الماضي، 8 بنود أبرزها "التأكيد على أهمية الحل السياسي لوقف الصراع الدائر، وإطلاق حوار جامع للأطراف السودانية يهدف لبدء عملية سياسية شاملة، تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني في الأمن والرخاء والاستقرار"، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".ونصّت مخرجات "قمة دول جوار السودان" كذلك على "الإعراب عن القلق العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية والتدهور الحاد للوضع الأمني والإنساني في السودان، ومناشدة الأطراف المتحاربة على وقف التصعيد والالتزام بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار لإنهاء الحرب، وتجنب إزهاق أرواح المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب السوداني، وإتلاف الممتلكات".وتتواصل، منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sputnikarabic.ae/20230719/مصر-قمة-دول-جوار-السودان-تؤكد-حرصنا-على-حقن-دماء-الشعب-السوداني-1079221348.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, أخبار ليبيا اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, أخبار ليبيا اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

السيسي: مصر دائما تسعى أن تكون عاملا إيجابيا كما حدث في الأزمة السودانية

11:30 GMT 19.08.2023
© AFP 2023 / AHMAD HASSANالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
© AFP 2023 / AHMAD HASSAN
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن "سياسية مصر الخارجية ثابتة ولن تتغير وتتسم بالاعتدال والتوازن وعدم التدخل في الشئون الداخلية للبلاد".
وقال السيسي، خلال تفقده الأكاديمية العسكرية المصرية، إن "مصر دائمًا تسعى أن تكون عاملًا إيجابيًا كما حدث في الأزمة السودانية وعقد مؤتمر دول الجوار لانتهاء معاناة الأشقاء في السودان"، حسب صحيفة "الوطن" المصرية.
وأضاف: "دول الجوار في ليبيا والسودان أزماتها لها تأثير على مصر"، قائلا إن "مصر لا تتدخل في شؤون الآخرين".
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
مصر: قمة دول جوار السودان تؤكد حرصنا على حقن دماء الشعب السوداني
19 يوليو, 12:32 GMT
وتضمّن البيان الختامي لـ"قمة جوار السودان"، التي عُقدت في القاهرة، في يوليو/ تموز الماضي، 8 بنود أبرزها "التأكيد على أهمية الحل السياسي لوقف الصراع الدائر، وإطلاق حوار جامع للأطراف السودانية يهدف لبدء عملية سياسية شاملة، تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني في الأمن والرخاء والاستقرار"، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".
ونصّت مخرجات "قمة دول جوار السودان" كذلك على "الإعراب عن القلق العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية والتدهور الحاد للوضع الأمني والإنساني في السودان، ومناشدة الأطراف المتحاربة على وقف التصعيد والالتزام بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار لإنهاء الحرب، وتجنب إزهاق أرواح المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب السوداني، وإتلاف الممتلكات".
وتتواصل، منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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