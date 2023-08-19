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https://sputnikarabic.ae/20230819/الصين--تطور-تلسكوب-واسع-النطاق-للمسح-الفضائي-سيحقق-نتائج-علمية-رائدة-1080224030.html
الصين تطور تلسكوب واسع النطاق للمسح الفضائي سيحقق "نتائج علمية رائدة"
الصين تطور تلسكوب واسع النطاق للمسح الفضائي سيحقق "نتائج علمية رائدة"
أعلنت الصين عن وضع تلسكوب مسح فضائي واسع النطاق يتميز بالدقة العالية، في المدار بجانب محطة الفضاء الصينية. 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T10:30+0000
2023-08-19T10:30+0000
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وأكد متحدث باسم وكالة الفضاء الصينية المأهولة، أمس الجمعة، أن بكين تطور حاليا التلسكوب، ومن المتوقع أن يحقق نتائج علمية رائدة.من ناحيته، أشار نائب مدير الوكالة، لين شيتشيانغ، في مؤتمر صحفي، أن تلسكوب المسح الفضائي الصيني، المعروف أيضا باسم تلسكوب محطة الفضاء الصينية، وتلسكوب "شيونتيان" الفضائي، من المتوقع أن يحققا اختراقات في علم الكونيات، والمادة المظلمة، والطاقة المظلمة، والمجرات، والنوى المجرية النشطة، ومجرة درب التبانة، والمجرات المجاورة، وتكوين وتطور النجوم والكواكب خارج المجموعة الشمسية، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".وأوضح أن التلسكوب العالي الدقة سيأخذ ملاحظات مسح ميداني عميق بمساحة 17500 درجة مربعة، فضلا عن ملاحظات دقيقة لأنواع مختلفة من الأجرام السماوية.وشدد لين على أن "التلسكوب، وهو جزء مهم من محطة الفضاء الصينية، في إمكانه الحصول على مناظر بانورامية عالية الوضوح للكون، وله الدقة المكانية نفسها تقريبا مثل تلسكوب "هابل" الفضائي الأمريكي، لكن مجال رؤيته أكبر بأكثر من 300 مرة من مجال هابل" .وأشار إلى أن التلسكوب سيبقى في مدار المحطة الفضائية نفسها لرحلة ومراقبة مستقلة طويلة المدى، وسيرتبط بالمحطة الفضائية مؤقتا للحصول على الإمداد والصيانة والتحديث.وتزامن الإعلان عن تلسكوب "شيونتيان" الفضائي، مع إعلان وكالة الفضاء المأهولة الصينية عن تشغيل محطة الفضاء الصينية المدارية "تيانقونغ"، التي تعمل كمختبر فضاء وطني.
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الصين, منوعات, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, منوعات, العالم, أخبار العالم الآن

الصين تطور تلسكوب واسع النطاق للمسح الفضائي سيحقق "نتائج علمية رائدة"

10:30 GMT 19.08.2023
© AFP 2023 / HANDOUTصورة التقطها تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي لسحابة من الغبار تشبه ساعة رملية حول نجم حديث التكوين
صورة التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي لسحابة من الغبار تشبه ساعة رملية حول نجم حديث التكوين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
صورة التقطها تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي لسحابة من الغبار تشبه ساعة رملية حول نجم حديث التكوين
© AFP 2023 / HANDOUT
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أعلنت الصين عن وضع تلسكوب مسح فضائي واسع النطاق يتميز بالدقة العالية، في المدار بجانب محطة الفضاء الصينية.
وأكد متحدث باسم وكالة الفضاء الصينية المأهولة، أمس الجمعة، أن بكين تطور حاليا التلسكوب، ومن المتوقع أن يحقق نتائج علمية رائدة.
من ناحيته، أشار نائب مدير الوكالة، لين شيتشيانغ، في مؤتمر صحفي، أن تلسكوب المسح الفضائي الصيني، المعروف أيضا باسم تلسكوب محطة الفضاء الصينية، وتلسكوب "شيونتيان" الفضائي، من المتوقع أن يحققا اختراقات في علم الكونيات، والمادة المظلمة، والطاقة المظلمة، والمجرات، والنوى المجرية النشطة، ومجرة درب التبانة، والمجرات المجاورة، وتكوين وتطور النجوم والكواكب خارج المجموعة الشمسية، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
وأوضح أن التلسكوب العالي الدقة سيأخذ ملاحظات مسح ميداني عميق بمساحة 17500 درجة مربعة، فضلا عن ملاحظات دقيقة لأنواع مختلفة من الأجرام السماوية.
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وشدد لين على أن "التلسكوب، وهو جزء مهم من محطة الفضاء الصينية، في إمكانه الحصول على مناظر بانورامية عالية الوضوح للكون، وله الدقة المكانية نفسها تقريبا مثل تلسكوب "هابل" الفضائي الأمريكي، لكن مجال رؤيته أكبر بأكثر من 300 مرة من مجال هابل" .
وأشار إلى أن التلسكوب سيبقى في مدار المحطة الفضائية نفسها لرحلة ومراقبة مستقلة طويلة المدى، وسيرتبط بالمحطة الفضائية مؤقتا للحصول على الإمداد والصيانة والتحديث.
وتزامن الإعلان عن تلسكوب "شيونتيان" الفضائي، مع إعلان وكالة الفضاء المأهولة الصينية عن تشغيل محطة الفضاء الصينية المدارية "تيانقونغ"، التي تعمل كمختبر فضاء وطني.
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