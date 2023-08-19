https://sputnikarabic.ae/20230819/العاهل-المغربي-يعفو-عن-653-شخصا-بمناسبة-ذكرى-ثورة-الملك-والشعب-1080245656.html

العاهل المغربي يعفو عن 653 شخصا بمناسبة ذكرى "ثورة الملك والشعب"

العاهل المغربي يعفو عن 653 شخصا بمناسبة ذكرى "ثورة الملك والشعب"

أصدر الملك محمد السادس، العاهل المغربي، اليوم السبت، أمرا بالعفو عن مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب. 19.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-19T20:14+0000

2023-08-19T20:14+0000

2023-08-19T20:17+0000

أخبار المغرب اليوم

العالم العربي

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101977/29/1019772942_0:0:3504:1972_1920x0_80_0_0_aea4be4f11856661fbc8ba770e94ed1c.jpg

وذكرت صحيفة "هسبريس"، اليوم السبت، أن "العاهل المغربي قرر العفو عن 653 شخصا بمناسبة ذكرى "ثورة الملك والشعب" لهذه السنة، منهم معتقلين أو في حالة سراح أو محكوم عليهم من محاكم مغربية".ونقلت الصحيفة عن بيان لوزارة العدل المغربية بأنه "بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لهذه السنة، أصدر الملك محمد السادس أمره بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين، منهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف المحاكم المغربية وعددهم 637 شخصا، ومنهم 464 نزيلا كانوا في حالة اعتقال".وأضاف بيان العدل المغربية أنه "تم العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لـ 5 نزلاء، والتخفيض من عقوبة الحبس لـ 455 نزيلا، وتحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لـ 4 نزلاء"، مؤكدة أن الـ 653 شخصا منهم 464 في حالة اعتقال و173 في حالة سراح، و16 من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بحسب قولها.ووجه الملك محمد السادس بالعفو عن مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، خاصة بعد إعلانهم، بشكل رسمي، تشبثهم بالثوابت الوطنية ومقدساتها وبالمؤسسات المغربية، بحسب البيان.وجاء العفو عن هؤلاء بعد مراجعة السلطات المغربية لمواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، وإعلانهم ونبذهم للتطرف والإرهاب وعددهم 16 شخصا.وفي العاشر من يناير/كانون الثاني 2019، أصدر العاهل المغربي عفوا عن مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 783 شخصا، وذلك بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال.وأضاف بيان لوزارة العدل المغربية، آنذاك، أن "المستفيدون من العفو الملكي والموجودون في حالة اعتقال عددهم 570 سجينا، والمستفيدون الموجودون في حالة سراح عددهم 213 شخصا".

https://sputnikarabic.ae/20200405/العاهل-المغربي-يعفو-عن-آلاف-السجناء-خوفا-من-تفشي-فيروس-كورونا-في-السجون-1045074443.html

أخبار المغرب اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار