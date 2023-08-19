https://sputnikarabic.ae/20230819/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-44-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1080211690.html
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 44 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 44 مرة خلال اليوم الماضي
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية قصفت... 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T00:03+0000
2023-08-19T00:03+0000
2023-08-19T00:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية
القوات الروسية
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1a/1079403179_0:146:3124:1903_1920x0_80_0_0_598bb4ff22511a987e6726bf64e34cc3.jpg
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 44 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية".وأشار البيان إلى، أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 150 مقذوفا من عيارات مختلفة.وأضاف البيان، أن مناطق 8 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف.وبحسب المكتب التمثيلي قتل خلال اليوم الماضي ستة أشخاص مدنيين نتيجة القصف، وأصيب 11 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في منطقتي كييفسكي وفوروشيلوفسكي في دونيتسك ومنطقة تشيرفونوغفارديسكي، في ميكيفكا، فاسيلييفكا، ونيكولسكي.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل70 قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230818/لافروف-موسكو-تعتبر-الدعوات-الغربية-لإجراء-محادثات-مع-أوكرانيا-خدعة-تكتيكية-1080211496.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1a/1079403179_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_c50d54da4a68a590f8f038fbc302fa13.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية, القوات الروسية, روسيا
أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية, القوات الروسية, روسيا
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 44 مرة خلال اليوم الماضي
تابعنا عبر
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 44 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت ما مجموعه 150 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 44 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف البيان، أن مناطق 8 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف.
وبحسب المكتب التمثيلي قتل خلال اليوم الماضي ستة أشخاص مدنيين نتيجة القصف، وأصيب 11 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في منطقتي كييفسكي وفوروشيلوفسكي في دونيتسك ومنطقة تشيرفونوغفارديسكي، في ميكيفكا، فاسيلييفكا، ونيكولسكي.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل70 قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.