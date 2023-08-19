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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230819/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-44-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1080211690.html
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 44 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 44 مرة خلال اليوم الماضي
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية قصفت... 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T00:03+0000
2023-08-19T00:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية
القوات الروسية
روسيا
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 44 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية".وأشار البيان إلى، أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 150 مقذوفا من عيارات مختلفة.وأضاف البيان، أن مناطق 8 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف.وبحسب المكتب التمثيلي قتل خلال اليوم الماضي ستة أشخاص مدنيين نتيجة القصف، وأصيب 11 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في منطقتي كييفسكي وفوروشيلوفسكي في دونيتسك ومنطقة تشيرفونوغفارديسكي، في ميكيفكا، فاسيلييفكا، ونيكولسكي.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل70 قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230818/لافروف-موسكو-تعتبر-الدعوات-الغربية-لإجراء-محادثات-مع-أوكرانيا-خدعة-تكتيكية-1080211496.html
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أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية, القوات الروسية, روسيا
أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية, القوات الروسية, روسيا

القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 44 مرة خلال اليوم الماضي

00:03 GMT 19.08.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورطواقم دبابات بروريف "تي-90إم" التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طواقم دبابات بروريف تي-90إم التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 44 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت ما مجموعه 150 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 44 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية".
وأشار البيان إلى، أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 150 مقذوفا من عيارات مختلفة.
وأضاف البيان، أن مناطق 8 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف.
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أمس, 23:28 GMT
وبحسب المكتب التمثيلي قتل خلال اليوم الماضي ستة أشخاص مدنيين نتيجة القصف، وأصيب 11 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في منطقتي كييفسكي وفوروشيلوفسكي في دونيتسك ومنطقة تشيرفونوغفارديسكي، في ميكيفكا، فاسيلييفكا، ونيكولسكي.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل70 قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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